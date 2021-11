Ulm/Stuttgart/Biberach

"Wir schwanken": Muss der Ulmer Weihnachtsmarkt doch noch abgesagt werden?

Die Buden auf dem Münsterplatz in Ulm stehen seit Tagen, am Montag wird der Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet.

Plus Aus der Landesregierung sind Zweifel zu Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg zu hören. Im Kreis Biberach gelten ab 22. November nachts wieder Ausgangssperren.

Von Sebastian Mayr

Ab Montag, 10 Uhr, öffnen die Buden auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Am Abend um 18 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Gunter Czisch die Veranstaltung offiziell. Und dann? Die Stadt Ulm will an dem Markt unbedingt festhalten, dass haben Czisch und Organisator Jürgen Eilts am Freitag noch einmal bekräftigt. Nur ein Verbot seitens der Landesregierung könne dies noch ändern, sagte das Stadtoberhaupt unserer Redaktion. Und aus der Regierung ist zu diesem Thema nun zu hören: "Wir schwanken in dieser Frage."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

