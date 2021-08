Turm des Ulmer Münsters bleibt bis Ende 2021 gesperrt

Plus Heftiger Vandalismus hat Arbeiten am Turm des Ulmer Münsters nötig gemacht. Auch andere Schäden werden repariert. Später folgt womöglich ein ganz großer Wurf.

Abgerissene Fenstergitter, eingetretene Brüstungsstellen, beschädigte Metallteile, gestohlene Kreuzblumen – das sind blumenähnliche Steinornamente: Einige Besucherinnen und Besucher haben am Turm des Ulmer Münsters heftige Schäden verursacht. Und sie haben die Leute auf der Baustelle in Gefahr gebracht. Das alles hat die Münsterbauhütte zum Anlass für Arbeiten genommen, um Münster und Menschen besser zu schützen. Dabei sind weitere Mängel aufgefallen. Sie werden repariert, später könnten weitere und deutlich weitreichendere Erneuerungen kommen.