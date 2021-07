Ulm

Ulmer Weihnachtsmarkt soll 2021 wieder stattfinden

Plus Die Vorbereitungen für den Ulmer Weihnachtsmarkt laufen auf Hochtouren. Nach zwei Jahren Pause soll der Budenzauber auf dem Münsterplatz Ende des Jahres wieder starten.

Von Oliver Helmstädter

Zwei Jahre haben Jürgen Eilts und sein Team von der Ulmer Messegesellschaft den Ulmer Weihnachtsmarkt geplant - um ihn dann wieder abzusagen. In diesem Jahr soll es anders sein: "Wir gehen davon aus, dass er stattfinden kann", sagt Eilts. Allerdings gebe es eine gewisse Unsicherheit. Am 22. August laufe die derzeitige Corona-Verordnung aus. Es komme dann darauf an, wie das Nachfolge-Papier aussehe.

