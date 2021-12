Ulm

Universitätsklinikum Ulm übernimmt RKU-Anteile für 86 Millionen Euro

Plus Die RKU sind jetzt 100-prozentige Tochter des Uniklinikums Ulm, Ex-Mitgesellschafter Sana bleibt aber an Bord. Was sich für Belegschaft und Patienten ändert.

Von Sebastian Mayr

Das Universitätsklinikum Ulm hat am Mittwoch alle Anteile der Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm (RKU) übernommen. Zuvor waren das Uniklinikum und die Sana Kliniken AG gemeinsam Gesellschafter gewesen und hatten je die Hälfte der Anteile an den RKU besessen. 86 Millionen Euro gehen an den Münchner Klinikkonzern, alle Beschäftigten dürfen bleiben. Eine bessere Bezahlung ist aber zumindest zunächst vom Tisch.

