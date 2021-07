Wieland baut in Ulm eine Kindertagesstätte

Wieland baut am Standort Ulm eine Betriebskindertagesstätte. Auf rund 900 Quadratmetern werden dort ab Herbst 2022 drei Gruppen betreut.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Ulm sowie dem Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg baut Wieland am Standort Ulm eine Betriebskindertagesstätte. Auf rund 900 Quadratmetern werden dort ab Herbst 2022 drei Gruppen betreut. Nach Beendigung der Planungsphase war unlängst Spatenstich.

Nachhaltige Holzständerbauweise, begrüntes Dach und natürliche Verschattung: Die neue Kindertagesstätte der Wieland-Werke AG soll ein Ort werden, an dem sich Kinder wohlfühlen und voll entfalten können. Dazu tragen die große Gartenfläche mit natürlichen Spielgeräten ebenso bei wie der Bewegungsraum im Gebäude. Das Konzept der Kita orientiert sich dabei konsequent an den Bedürfnissen von Arbeitnehmern mit Familie - von den Öffnungszeiten über die geringe Anzahl an Schließtagen bis hin zur breiten Betreuungsspanne, die vom Krippenalter bis zur Einschulung reicht.

Arbeiterwohlfahrt aus Ulm ist der Träger von Wielands Kindertagesstätte

Für die Trägerschaft hat Wieland den Kreisverband Ulm der Arbeiterwohlfahrt gewonnen. Seit der Eröffnung der ersten AWO-Kita 1998 in der Ulmer Weststadt leitet der Sozialverband mittlerweile vier Kindertagesstätten in der Region und verfügt somit über die benötigte Erfahrung.

In einer pädagogischen Küche können die Kinder gemeinsam mit den Erzieherinnen und Erziehern kleine Gerichte und Snacks selbst zubereiten. Für eine "ausgewogene, gesunde und kindgerechte Verpflegung" ist die hauseigene Wieland-Kantine verantwortlich.

Wieland gibt sich betont familienfreundlich und zukunftsfähig

Mit dem Bau der neuen Kindertagesstätte baut Wieland ihr Angebot im Rahmen einer nach Wieland-Angaben "familienorientierten Personalpolitik" deutlich aus: Bereits seit Jahren unterstütze das Unternehmen die Mitarbeiter-Familien mit unterschiedlichen Programmen wie beispielsweise der Ferienbetreuung. "Wir möchten unsere Mitarbeiter in allen Phasen ihrer Lebensplanung unterstützen", erklärt Erwin Mayr, Chef der Wieland-Gruppe.

Lesen Sie dazu auch

"Nur wenn wir Müttern und Vätern einen schnellen beruflichen Wiedereinstieg ermöglichen, schaffen wir es, Wissen und Erfahrung im Unternehmen zu halten. Eine familienfreundliche Unternehmenspolitik wirkt sich zudem positiv auf die Motivation aus und stärkt die Verbundenheit mit dem Unternehmen", so Mayr. (AZ)