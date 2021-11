Ulm

18:00 Uhr

Was im Ulmer Tiergarten als nächstes verändert wird

Plus Im Ulmer Zoo geht die Arbeit nicht aus. Nach dem großen Um- und Anbau sind die Aras dran, weitere Projekte folgen. Und wie geht es mit dem Bärengehege weiter?

Von Sebastian Mayr

Zuerst lässt sich nur Jala von den Mehlwürmern anlocken, ein paar Augenblicke später streckt auch Mika den Kopf aus der Erde. Das Erdmännchenjunge teilt sich den Snack mit seiner Mutter – und vor dem Gehege im Ulmer Tiergarten wird es voller. Seit Juli ist das kleine Erdmännchen auf der Welt. Es ist das Erste, das im Ulmer Zoo geboren wurde. Und wie jeder Nachwuchs dort zieht es zusätzliche Gäste an, berichtet Leiterin Stefanie Kießling. Das Gehege könnte im Frühjahr umgebaut werden, doch erst einmal stehen andere Pläne an. Eine größere Aufgabe bleibt in der Schwebe.

