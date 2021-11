Ulm

Weihnachtsmarkt in Ulm wird trotz Corona-Pandemie fortgesetzt

Plus Aufgeben will keiner der Beschicker auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt – so lange es erlaubt ist, werde die Budenstadt fortgesetzt. Doch ein Stand ist schon jetzt leer.

Von Oliver Helmstädter

Nachdem an den ersten zwei Tagen mit 2G-plus-Regel auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt gähnende Leere herrschte, hat sich die Lage am Wochenende eingependelt. Nach vielen Krisengesprächen sagt Jürgen Eilts, der Chef der veranstaltenden Ulmer Messegesellschaft: "Aufgeben will gerade keiner." Auch die Problematik der überlangen Warteschlangen habe sich verbessert. Mehr als 20 Minuten habe niemand an den Eingängen warten müssen. Die Regel seien 15 Minuten gewesen. Dafür war aber an den Teststationen arg viel los.

