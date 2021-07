Ulm

vor 31 Min.

Wie die gelebte Demokratie in Ulm vor 75 Jahren begann

Plus Die erste konstituierende Nachkriegs-Gemeinderatssitzung in Ulm jährt sich zum 75. Mal - eine Ausstellung erklärt die Wurzeln der Demokratie in dieser Stadt.

Von Dagmar Hub

Am gestrigen 6. Juli jährte sich die erste konstituierende Nachkriegs-Gemeinderatssitzung im Schuhhaussaal in Ulm zum 75. Mal; am 26. Mai 1946 war dieser 36 Männer umfassende Gemeinderat gewählt worden. An diesem Tag wurden Gemeinderatswahlen in Städten über 20.000 Einwohner von der US-Militärregierung genehmigt. Aus Anlass des Jubiläums wurde im Gewölbesaal des Hauses der Stadtgeschichte eine historische Ausstellung "75 Jahre Neuanfang der Demokratie" eröffnet. Auf 15 Tafeln erläutert sie Ereignisse zwischen der Zerschlagung der Demokratie durch die Nationalsozialisten, über die Ernennung und die Wahl der ersten Nachkriegs-Oberbürgermeister, bis hin zu gegenwärtigen Formen - Demonstrationen, Bürgerentscheide, Bürgerinitiativen - gelebter Demokratie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

