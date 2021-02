vor 31 Min.

Umfrage: Gehen Sie am Montag auf Einkaufstour in Neu-Ulm?

Am Montag machen auch in Neu-Ulm Baumärkte und Blumenhändler wieder auf. Werden die Kunden Schlange stehen?

Plus Der Lockdown wird gelockert, ab Montag haben Friseure, Baumärkte und Blumenläden wieder auf. Wie groß ist die Vorfreude? Eine Umfrage in Neu-Ulm.

Von Andreas Brücken

Seit dem Lockdown im vergangenen Dezember dürfte sich in den Haushalten ein privater Investitionsstau gebildet haben. In dieser Woche verkündete Ministerpräsident Markus Söder, dass Friseure, Blumenläden und Baumärkte ab dem kommenden Montag wieder öffnen dürfen. Werden sich damit lange Warteschlangen vor den Geschäften bilden oder bleiben die Kunden zurückhaltend? Wir fragten Passanten in Neu-Ulm.

Nuray Indice, Neu-Ulm Bild: Andreas Brücken





Nuray Indice aus Neu-Ulm sagt: Das sind Geschäfte, die mich nicht interessieren. Also ändert sich für mich auch nicht viel, wenn diese Läden ab Montag wieder geöffnet haben. Ich stelle mich darauf ein, dass wegen der Coronaverordnungen die Öffnungen und Schließungen in diesem Jahr noch öfter vorkommen werden. Wenn ich mich damit abfinde, bin ich nicht so frustriert.

Manuel Gerlt, Neu-Ulm Bild: Andreas Brücken

Manuel Gerlt aus Neu-Ulm sagt: Von den Öffnungen bin ich nur wenig beeinflusst. Bisher habe ich alles online bestellen können. Um Geschäfte mache ich einen Bogen. Meistens bestelle ich online – nicht nur wegen Corona, sondern weil es bequemer und oft auch billiger ist. Ich habe einen Kollegen, der so ein ganzes Haus gebaut hat, ohne in einen Baumarkt gegangen zu sein.

Johanna Schiller, Neu-Ulm Bild: Andreas Brücken

Johanna Schiller aus Neu-Ulm sagt: Mich beschäftigen die Lockerungen nur wenig. Die wichtigsten Dinge wie Lebensmittel und Hygieneartikel kann man ohnehin jetzt auch schon in den Supermärkten kaufen. Da muss man kaum auf etwas verzichten. Das spart auch Geld, weil man sonst oft Dinge kauft, die man gar nicht wirklich braucht – das schont auch die Umwelt.

Edith Wagner, Neu-Ulm Bild: Andreas Brücken

Edith Wagner aus Neu-Ulm sagt: Ich habe einen Termin beim Friseur ausgemacht, weil mir das wichtig ist. Aber sonst sehe ich den Wiedereröffnungen entspannt entgegen. Ob es vor den Läden am Montag lange Warteschlangen geben wird, interessiert mich nicht: Ich gehe schließlich nicht in den Baumarkt. Und meine Pflanzen und Blumen hole ich immer auf dem Stadtmarkt.

