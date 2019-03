14:59 Uhr

Unbekannte werfen Wasserbomben auf B28 bei Aufheim

Zwei bislang Unbekannte haben von einer Brücke über die B28 bei Aufheim Wasserbomben auf die Straße geworfen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Nasser Zwischenfall auf der B 28 bei Aufheim: Am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr haben zwei Unbekannte Wasserbomben von einer Brücke geworfen – eine davon traf das Auto eine Mannes, jedoch ohne Schaden zu verursachen.

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Die Polizei traf zwei junge Männer in Tatortnähe an, doch diese bestritten die Tat. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern an die Polizei Senden, Telefon 07307/910000. (az)



