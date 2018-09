13:41 Uhr

Unbekannter verletzt Mann im eigenen Haus

Der vermutlich alkoholisierte Täter klopft an der Terrassentür und täuscht eine Notlage vor. Als der Hausbewohner den Schwindel durchschaut, greift der Besucher plötzlich an.

Was genau der Täter eigentlich von dem Weißenhorner wollte, ist unklar. Fakt ist aber: Ein bislang Unbekannter hat am vergangenen Donnerstag im Stadtgebiet von Weißenhorn einen Mann in dessen Haus attackiert und leicht verletzt. Die Tat wurde erst am Montag bei der Polizeiinspektion Weißenhorn angezeigt.

Den Vorfall schildert die Polizei wie folgt: Der unbekannte Täter, der gebrochen Deutsch sprach und vermutlich alkoholisiert war, klopfte zunächst an der Terrassentüre und lockte so den Bewohner zu sich. Dann behauptete er, dass seine Frau in einer Notlage sei, und bat den anderen Mann um Hilfe. Der Weißenhorner erkannte die Schwindelei allerdings und lehnte ab.

Plötzlich griff der Unbekannte an. Der Attackierte rief um Hilfe, sodass ein Mitbewohner und ein Nachbar des Geschädigten hinzukamen. Das schüchterte den Täter offenbar ein. Er floh. Geld oder Wertsachen hatte der Unbekannte dem Polizeibericht zufolge nicht gefordert. (az)

Themen Folgen