Unbekannter zerkratzt parkendes Auto in Senden

Die Fahrertüre des geparkten Autos wurde eingedrückt und zerkratzt, der Schaden beträgt etwa 1.500 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat sich am Montag verbotenerweise nach einem Unfall vom Ort des Geschehens entfernt. Wie die Polizei berichtet, wurde in der Zeit zwischen 14 und 16. 15 Uhr ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Das Auto stand in der Richard-Wagner-Straße, auf Höhe der Hausnummer 14. Laut Polizei wurde die Fahrertüre sowie der Einstieg eingedrückt und zerkratzt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. (az)

