In der Ulmer Altstadt wird das Parken teurer

Ulm beschließt ein neues Konzept fürs Parken außerhalb der Parkhäuser. Es gibt mehrere Verlierer – aber die Hoffnung, dass sich die Lage trotzdem entspannt

Tagsüber suchen Pendler, Kunden und Besucher Parkplätze, abends wollen Anwohner ihr Auto möglichst nah zur eigenen Wohnung abstellen. Bislang gelten in Ulm alle paar Straßenzüge unterschiedliche Regeln. Auch die Beschilderung ist nicht einheitlich. All das wird sich ändern – ändern werden sich auch die Preise. Parken auf Ulmer Straßen wird teurer. Dennoch wird für auswärtige Autofahrer, die in die Stadt kommen, nicht alles schlechter.

Umgesetzt werden sollen die Änderungen bis 2022. Statt bisher sechs Bewohnerparkzonen wird es künftig nur noch drei geben. Dadurch sollen die Anwohner flexibler bei der Parkplatzsuche sein. Denn insgesamt muss die Stadt die Parkmöglichkeiten für die Einheimischen einschränken. Die Straßenverkehrsordnung sieht vor, dass werktags tagsüber zwischen 9 und 18 Uhr die Hälfte der Stellplätze auch für Besucher nutzbar sein müssen. Nachts dürfen maximal 75 Prozent der Plätze für Bewohner reserviert werden. „So weitermachen wie wir es bisher machen, dürfen wir nicht“, sagte Baubürgermeister Tim von Winning am Dienstagabend im Bauausschuss. Heißt also: Künftig werden mehr oberirdische Stellplätze für Gäste nutzbar sein.

Unter der Metzig, Auf dem Kreuz und im Fischerviertel gilt allerdings in Zukunft eine Ausnahmeregelung. Hier dürfen nur Anwohner ihre Autos abstellen. Überall sonst wird es eine Mischform geben: reine Anwohnerparkplätze und rein gebührenpflichtige Stellplätze fallen weg. Statt dessen dürfen in den jeweiligen Zonen künftig sowohl Bewohner als auch Gäste mit ihren Autos alle Parkplätze nutzen. Das prangerte Günter Zloch (CDU/Ulm für Alle) an: „Wir haben die Belange der Innenstadtbewohner nicht mehr berücksichtigt.“ Die reinen Anwohnerparkplätze würden um 60 Prozent reduziert, das werde auch den Parksuchverkehr erhöhen. „Wir werden die Anwohner zum Hauen und Stechen mit den Besuchern stoßen“, warnte der Stadtrat. Sein Fraktionskollege Wolfgang Schmauder ergänzte, man berücksichtige die Interessen von Familien, Menschen mit Behinderung und anderen, die auf Autos und Stellplätze angewiesen seien. „Durch das Gehwegparken sind schon massiv Parkplätze weggefallen“, erinnerte er und kritisierte: „Wir erhöhen die Gebühr und verringern die Chancen einen Parkplatz zu finden. Das geht aus unserer Sicht nicht zusammen.“ Der Baubürgermeister widersprach: „Wir reduzieren nicht die Möglichkeiten für Anwohner, wir erhöhen sie“, sagte er und verwies auf die größeren Zonen und die damit einhergehende größere Flexibilität.

Die Mehrheit der Räte sahen es wie Tim von Winning. Das Gremium stimmte der Neuregelung zu – und verabschiedete auch eine Anhebung der Preise – die seit 2009 nicht erhöht worden sind. Statt 1,80 Euro pro Stunde fallen für das Parken am Straßenrand künftig 2,50 Euro an. Der Mindestsatz liegt bei 50 Cent. Die Höchstdauer beträgt zwei Stunden, abgerechnet wird auf zweieinhalb Minuten genau. Bezahlt werden kann mit Münzen oder via Handy. Zwischen 22 Uhr und 9 Uhr ist das Parken gratis. Zum Vergleich: In den Parkhäusern werden pro Stunde drei Euro fällig. Ab der fünften Stunde sinkt der Satz auf 1,80 Euro. Abends und am Wochenende liegt der Höchstsatz bei 4,20 Euro. In den Parkhäusern am Hotel Maritim und Kornhaus sind die Gebühren etwas niedriger: Die Stunde kostet 2,50 Euro, dafür gibt es keine Ermäßigung ab der fünften Stunde. Der Höchstsatz abends und am Wochenende ist gleich.

Grünen-Stadträtin Lena Schwelling meinte, Besucher sollten am besten ausschließlich die Tiefgaragen rund um das Zentrum nutzen: „Hätten wir die Wahl, würden wir die ganze Innenstadt zu reinem Bewohnerinnen- und Bewohnerparken machen.“ Doch das sei nicht möglich, also müsse man auf eine Mischung aus Druck und Anreizen setzen. Druck etwa dadurch, dass die Tickets der oberirdischen Stellplätze teurer sind und dass das Parken für Gäste dort nur für höchstens zwei Stunden erlaubt sein wird. Anreize dadurch, dass die städtischen Tiefgaragen im Verhältnis günstiger sind und dass das Parken dort für eine längere Zeit möglich ist. Schwelling regte auch an, Carsharing-Konzepte und Radstellplätze auszubauen, um Alternativangebote zu schaffen und zu verbessern.

Mehr als eine halbe Million Euro muss die Stadt Ulm für zusätzliche Parkscheinautomaten an jenen Orten ausgeben, an denen künftig auch Gäste stehen können. Doch schon im zweiten Jahr nach dem Aufbau der Geräte werde die Stadt mit dem Parkraumkonzept Geld verdienen, rechnete Michael Schreiber vor. Der Verkehrsingenieur aus Berlin hat das neue Parkraumkonzept in den beiden vergangenen Jahren ausgearbeitet. Es soll als Vorlage für weitere Stadtgebiete dienen. Als nächstes sollen die Weststadt und die Neustadt nördlich der Altstadt an der Reihe sein.