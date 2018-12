Von Weißenhorn hinaus auf die Weltmeere: Ein Schiffsarzt erzählt

Plus Seit zwei Jahren ist der Herzchirurg Reinhard Friedl auf Kreuzfahrtschiffen tätig. Über seine Erlebnisse an Bord zwischen Notfällen und Heavy-Metal-Fans.

Dr. Reinhard Friedl liebt das Meer. Doch seine Heimatstadt Weißenhorn liegt nicht an der Küste. Also zog es den leidenschaftlichen Segler, von Beruf Herzchirurg und Notfallmediziner, eines Tages dorthin, wo er sein Hobby besser ausüben kann. Vor zwei Jahren fand Friedl in Norddeutschland eine Tätigkeit, bei der er häufig Seeluft schnuppern und gleichzeitig seiner Profession nachgehen kann: Er wurde Schiffsarzt.

Rückblickend erzählt der Mittfünfziger: „Auf einer Atlantiküberquerung habe ich mein Herz an die See verloren.“ Danach hatte er den Entschluss gefasst: Eines Tages wollte er Seemann werden. Inzwischen geht er regelmäßig an Bord von Kreuzfahrtschiffen. Jeweils zwischen sieben Wochen und drei Monaten ist er freiberuflich für das Unternehmen Tui Cruises im Einsatz, behandelt Passagiere ebenso wie Mitarbeiter. Seine Privatarztpraxis in Neuendorf an der Ostsee lässt ihm die Freiheit, zwischendurch auf allen Weltmeeren unterwegs zu sein. Weihnachten wird er auf den Kanaren verbringen.

Heimweh und Liebeskummer kommen an Bord häufig vor

Exotische Ziele, Liebe und Leben an Bord – zahlreiche Fernsehzuschauer werden über Weihnachten auch wieder das „Traumschiff“ im Fernsehen anschauen. Der Senior-Schiffsarzt Dr. Reinhard Friedl weiß, wie es wirklich auf Kreuzfahrtschiffen zugeht, auf denen im Schnitt 2300 Menschen und 1200 Crew-Mitglieder mitfahren. In einem Team aus meist vier oder fünf Personen ist er für die medizinische Versorgung an Bord zuständig. „Wir sehen am Tag 50 bis 60 Patienten“, erzählt er. „Da gibt es nichts, was es nicht gibt.“

Die Crew bestehe überwiegend aus jungen Leuten aus mehr als 40 Nationen. Bei den Passagieren wiederum seien viele im Seniorenalter. Alle möglichen Erkrankungen hat Friedl nach eigenen Angaben deshalb schon behandelt, die Seekrankheit sei da noch das geringste Problem. Hinzu kommen Unfälle, die auf dem Schiff passieren können – nicht nur an Deck, sondern auch in den großen Küchen oder im Maschinenraum –, sowie Schlaganfälle oder Herzinfarkte. Während die kritischen Fälle glücklicherweise seltener vorkommen, hat Friedl schon viele Patienten betreut, die unter Heimweh oder schlimmem Liebeskummer litten. Eigentlich nicht verwunderlich, denn viele Angestellte verbringen acht oder neun Monate im Jahr auf dem Schiff.

Der Schiffsarzt ist auf unterschiedlichen Dampfern unterwegs, alle verfügen jedoch über Behandlungszimmer, eine Apotheke, eine Intensivstation, einen OP und – das will der Mediziner nicht verschweigen – zwei Kühlkammern für Leichen. Dank der Ausstattung sei es an Bord theoretisch möglich, eine Blinddarmoperation vorzunehmen, erzählt Friedl. Das ist während seiner Tätigkeit als Schiffsarzt allerdings noch nicht vorgekommen. In der Regel werden Notfall-Patienten mit dem Rettungshubschrauber oder mit einem anderen Transportmittel abgeholt. Außerhalb Europa, sagt Friedl, wisse man nicht immer, was da kommt. „Manchmal ist es auch nur ein kleines Schiffle.“

Seine bislang schönste Dienstreise war die Full Metal Cruise

Voraussetzung für den wichtigen Job an Bord sind neben einer bestimmten, fachmedizinischen Ausbildung und grundsätzlicher Tauglichkeit zum Seedienst Zusatzqualifikationen und Sicherheitstrainings. Darüber hinaus ist der Herzchirurg, der zuvor unter anderem am Universitätsklinikum Ulm und am Deutschen Herzzentrum Berlin gearbeitet hatte, Taucherarzt. Diese spezielle Ausbildung kommt ihm auf Kreuzfahrten natürlich zugute.

Seine bislang schönste Dienstreise? Da muss Friedl nicht lange überlegen: die Full Metal Cruise, quasi das Wacken-Festival auf hoher See. „Viele Heavy-Metal-Fans sind in meinem Alter“, erzählt Friedl, der früher selbst in einer Band spielte. „Da gibt’s zwar jede Menge Bier, aber keine Alkoholleichen.“

In seiner Freizeit an Bord hat der Mittfünfziger hin und wieder auch Zeit, an einem Buch zu schreiben. „Der Takt des Lebens“, ein informatives Werk über das menschliche Herz, wird im September 2019 erscheinen. Privat verfolgt Friedl noch ein großes Ziel: eine Weltumseglung mit dem eigenen Boot, das dafür auch geeignet wäre.

Den Kontakt zur Familie hält er während seiner Reisen übrigens mit dem Internet-Kommunikationsdienst Skype. Manchmal führt ihn sein Weg kurzzeitig auch wieder zurück nach Weißenhorn. Seine Mutter wohnt nämlich noch dort.