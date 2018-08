15.08.2018

Wechsel an der Spitze der Verkehrspolizei

Günter Hohenwarter verabschiedet sich in den Ruhestand.Sein Nachfolger als Leiter der Verkehrspolizei Neu-Ulm steht schon fest.

Von Ariane Attrodt

Die Stationierung der US-Armee in Neu-Ulm, das Jahrhunderthochwasser oder der Brand im Landratsamt: „Manche Ereignisse haben sich tief in mein Gedächtnis eingeprägt“, sagte Günter Hohenwarter in seiner Abschiedsrede. Der 60-Jährige, der in den vergangenen neun Jahren die Verkehrspolizei in Neu-Ulm geleitet hat, ist am Dienstag offiziell im Rahmen einer Feierstunde nach Erreichen der Dienstjahre in den Ruhestand verabschiedet worden. Er habe sich diese Zeit jedoch auch anders vorgestellt, sagte Hohenwarter mit Blick auf eine schwere Erkrankung im Januar, mit deren Folgen er bis heute kämpft. „Aber ich will nicht jammern.“ Er fügte hinzu: „Für mich hat ein neuer Lebensabschnitt angefangen – und ich genieße jeden Augenblick.“ Pläne für seinen Ruhestand habe er keine besonderen, er will sich weiterhin vor allem auf seine Genesung konzentrieren.

Hohenwarter wurde 2009 Leiter der Verkehrspolizei

Die Grußworte und Reden machten deutlich, wie viel Anerkennung, Sympathie und Respekt Hohenwarter entgegengebracht wird. Werner Stößner, Präsident des übergeordneten Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, betonte: „Die Werte und Vorstellungen, was einen guten Polizisten ausmacht, lebten Sie selbst vor.“ Er schätze an Hohenwarter seine „Geradlinigkeit, seine Einsatzbereitschaft, sein Gefühl für Gerechtigkeit, seine Fairness“, aber auch seine „deutlichen Worte“. Stößner erzählte davon, dass Hohenwarter im vergangenen Jahr eine E-Mail an das Polizeipräsidium geschrieben hatte, weil in einem Bericht zur Schleierfahndung die Leistung der Neu-Ulmer Beamten nicht gewürdigt worden sei. Und dennoch habe er die Mail mit „sonnigen Grüßen aus Neu-Ulm“ beendet, so Stößner.

Seit über 40 Jahren hat Hohenwarter bei der Polizei gearbeitet, angefangen hatte er bei der Grenzpolizei im Bayerischen Wald. Der Liebe wegen bat er jedoch um Versetzung in die Region – und wurde 1984 Dienstgruppenleiter in Neu-Ulm. 2001 wurde Hohenwarter stellvertretender Leiter der Neu-Ulmer Polizeiinspektion, 2009 schließlich zum Leiter der hiesigen Verkehrspolizei. „Doch eigentlich war der Dienst am Schreibtisch nicht Ihr Ding, Sie wollten raus auf die Straße“, so Stößner.

Die Landtagsabgeordnete Beate Merk bezeichnete Hohenwarter als „Urgestein“ bei der Neu-Ulmer Polizei, einen „Mann der ersten Stunde“. Sie erinnerte an seine „besonnene ruhige Art“, die er neben seiner großen fachlichen Kompetenz unter anderem beim Jahrhunderthochwasser gezeigt habe. „Das war so wichtig für uns, wir haben uns sicher gefühlt.“ Auch Oberbürgermeister Gerold Noerenberg betonte: „Sie haben für Ihre Polizeiarbeit immer alles gegeben.“ Hohenwarter sei „sehr erfahren, hilfsbereit, kollegial und menschlich“ in seinem Beruf gewesen – und habe nicht nur „Besonnenheit und Souveränität“, sondern auch Mut bewiesen. Und: „Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie und Ihre Frau so ein tolles Team sind“, sagte Noerenberg.

Der Nachfolger ist ein "Wunschkandidat"

Nachfolger an der Spitze der Verkehrspolizei wird ab September Rainer Finkel, der bislang die Stelle des Stellvertreters der Polizeiinspektion Neu-Ulm innehatte. Präsidiumsleiter Stößner erklärte, er sei der „Wunschkandidat“ für den Posten, an den auch „große Erwartungen“ gestellt werden. Aber: „Ich bin mir sicher, dass Sie den Kollegen den erforderlichen Rückhalt bieten werden.“ Auch Hohenwarter gab seinem Nachfolger einen Rat mit auf den Weg: „Den Mut, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen.“

