Infos zum Weihnachtsmarkt 2021 in Ulm: Absage, Öffnungszeiten und Corona-Regeln

Der Weihnachtsmarkt 2021 in Ulm findet aktuell statt - steht aber kurz vor dem Aus. Hier erfahren Sie die Infos rund um Öffnungszeiten, Corona-Regeln und Programm.

Anders als bei den Märkten in Bayern wurde der Weihnachtsmarkt 2021 in Ulm im November nicht abgesagt. Er konnte am 22. November öffnen. Allerdings wird er wohl vorzeitig enden und am 1. Dezember zu letzten Mal öffnen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat nämlich angekündigt, dass Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg schließen sollen. Es ist geplant, dass die neue Verordnung am Donnerstag in Kraft tritt.

Am Mittwoch hat der Ulmer Weihnachtsmarkt auf jeden Fall noch geöffnet. Was sind die Öffnungszeiten? Und auf welche Corona-Regeln müssen sich die Besucher einstellen? Hier bekommen Sie die Infos.

Weihnachtsmarkt 2021 in Ulm: Öffnungszeiten und Absage

Der Ulmer Weihnachtsmarkt wurde am 22. November eröffnet: Die Öffnungszeiten sind seitdem an jedem Tag dieselben:

Montag bis Sonntag: 10 bis 20.30 Uhr

Video: dpa

Ursprünglich sollte der Weihnachtsmarkt in Ulm bis zum 22. Dezember stattfinden. Er wird aber wohl nur bis einschließlich 1. Dezember öffnen können. Laut der Ankündigung von Winfried Kretschmann müssen ab dem 2. Dezember alle Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg abgesagt werden.

Corona-Regeln beim Ulmer Weihnachtsmarkt 2021

Es gelten strenge Corona-Regeln auf dem Weihnachtsmarkt in Ulm: Das Gelände auf dem Münsterplatz ist komplett eingezäunt. Seit dem 24. November gilt 2G plus: Es haben also nur Geimpfte und Genesene mit tagesaktuellem Schnelltest Zutritt.

An mehreren Orten sind kostenlose Schnelltests möglich - zum Beispiel hier:

Theatro , Hirschstraße 2, 89073 Ulm : Montag bis Samstag von 8 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr.

, Hirschstraße 2, 89073 : Montag bis Samstag von 8 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Schuhhausplatz / Östlicher Münsterplatz , Münsterplatz 25, 89073 Ulm (direkt hinter dem Ulmer Münster , neben Kapelle und m25): Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag (auch an Feiertagen) von 9 bis 20 Uhr sowie Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

, 25, 89073 (direkt hinter dem Ulmer , neben Kapelle und m25): Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag (auch an Feiertagen) von 9 bis 20 Uhr sowie Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Theater Ulm , Herbert-von-Karajan-Platz 1, 89073 Ulm : Freitag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Nach Angaben der Veranstalter gibt es Zutrittskontrollen an diesen vier Eingängen: Platzgasse, Hirschstraße, Neue Mitte und Südlicher Münsterplatz. Hier werden die Besucher kontrolliert und mit Luca-App oder Corona-Warn-App erfasst. An zwei Eingängen soll das auch ganz analog per Zettel möglich sein.

Programm auf dem Weihnachtsmarkt in Ulm ohne Märchenwald

Um große Menschenansammlungen zu verhindern, wird es 2021 den Märchenwald auf dem Südlichen Münsterplatz und die Märchen-Jurte nicht geben. Auch auf Chöre oder Bläser müssen die Besucher in diesem Jahr wohl verzichten.

Anreise zum Ulmer Weihnachtsmarkt: Bus und Bahn am Samstag kostenlos

Wer mit Bus oder Bahn zum Weihnachtsmarkt in Ulm fährt, kann Geld sparen. Bis zum Ende des Jahres kann man in Ulm und Neu-Ulm die öffentlichen Verkehrsmitteln nämlich an jedem Samstag kostenlos nutzen. (sge)