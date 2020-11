vor 17 Min.

Weißenhorn: Auto stößt mit Schülerin zusammen

Die etwa 14 bis 18 Jahre alte Schülerin ist nach dem Zusammenstoß weitergelaufen. Jetzt soll sie sich bei der Polizei melden.

Eine Frau ist am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr mit einem schwarzen Kleinwagen auf der Oberhauser Straße in Weißenhorn in südliche Richtung gefahren. An der Kreuzung der St.-Johannis-Straße soll plötzlich eine junge Frau die Fahrbahn gequert haben, so berichtet es die Polizei. Obwohl die Frau stark abbremste, berührte sie die Fußgängerin mit ihrem Auto am Bein. Auf Nachfrage der Autofahrerin antwortete die Fußgängerin laut Polizei, dass alles in Ordnung sei und ging weiter. Am Auto entstand kein Sachschaden.

Polizei bittet die Jugendliche, sich zu melden

Der Verkehrsunfall wurde nachträglich polizeilich aufgenommen. Die Fußgängerin wird zwischen 14 und 18 Jahre alt und mit braunen längeren Haaren, eventuell zu einem Pferdeschwanz gebunden, beschrieben. Sie habe eine helle Jeanshose und dunklen Rucksack getragen. Die betroffene junge Frau wird gebeten, sich bei der Polizei Weißenhorn unter Tel. 07309 / 96550 zu melden. (az)

