Seelsorge mit Philosophie: Neue Diakone für das Claretinerkolleg Weißenhorn

Plus Herzlich begrüßen drei jungen Männer die Besucher am Weißenhorner Claretinerkolleg. Woher sie kommen - und wo sie jetzt Seelsorge leisten.

Wer glaubt, dass junge Geistliche in sich gekehrt und dem Leben fremd sind, wird mit den drei neuen Diakonen des Weißenhorner Claretinerkollegs eine ganz andere Erfahrung machen. Herzlich und aufgeschlossen begrüßen die drei jungen Männer die Besucher der Ordensgemeinschaft.