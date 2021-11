Spiel mir das Lied vom ... Bach? Mundharmonika bei Weißenhorn Klassik

Plus Mundharmonika taugt nur für Countrymusik und Spaghetti-Western? Denkste. Konstantin Reinfeld zeigt bei "Weißenhorn Klassik" die Vielfalt des Instruments.

Wer hier erwartet, dass gleich Charles Bronson mit Western-Hut und Mundharmonika um die Ecke schleicht und das Lied vom Tod spielt - der irrt. Nicht einmal US-Country-Musik steht auf dem Programm des Abends. Denn Mundharmonika geht auch klassisch. Das hat der Musiker Konstantin Reinfeld nun beim Festival " Weißenhorn Klassik" bewiesen. Gemeinsam mit Benyamin Nuss, seinem Partner am Konzertflügel, hat er im Fuggerschloss die ganze Kraft und Vielfalt der Mundharmonika entfaltet - mit Werken von Bach und Bartók bis hin zu Stücken, die er eigens für sich und sein Instrument hat komponieren lassen.