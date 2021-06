Weißenhorn

07:00 Uhr

Wie eine Zeitreise: So viel Geschichte steckt in der Weißenhorner Schranne

Plus Immer wieder ist sie vom Abriss bedroht gewesen - nun bietet sich ein Einblick in die Mauern des historischen Gebäudes in Weißenhorn.

Von Ralph Manhalter

Ehrfurcht ist sicherlich der passende Begriff. Achtung und Respekt vor Balken, Ständern und Streben, deren Hölzer zu einer Zeit gefällt wurden, als noch nicht einmal der Grundstein zum Ulmer Münster gelegt wurde. Die dendrochronologische Untersuchung ergab das Jahr 1356/57 als Datum für das Fällen der Bäume, aus welchen später einmal das Rathaus der stolzen Stadt Weißenhorn werden sollte. Dies ist die Geschichte der Weißenhorne Schranne.

