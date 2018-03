Weißenhorner Haushalt 2018: Wunsch und Wirklichkeit

Die Fuggerstadt ist finanziell in einer sehr guten Verfassung. Dennoch kann sie derzeit viele Vorhaben nicht realisieren.

Viele Kommunen würden sich wünschen, finanziell in so einer guten Verfassung zu sein, wie die Stadt Weißenhorn. Die Steuereinnahmen sprudeln, der Schuldenstand ist niedrig und neue Kredite werden nicht benötigt. Die Stadt kann sich deshalb einiges leisten. Und das tut sie auch.

Es wäre aber noch mehr möglich – wenn die Verwaltung das Personal dafür hätte. Immer wieder klang es am Montag bei den Haushaltsberatungen an: Die Stadträte liebäugeln noch mit dem ein oder anderen zusätzlichen Projekt, sie verweisen auf frühere Beschlüsse und Vorhaben, welche die Stadt seit Jahren vor sich herschiebe. Doch Bürgermeister Wolfgang Fendt sagt: Mehr geht nicht. Um weitere Vorhaben anzugehen, die auf der Wunschliste stehen – ein neuer Parkplatz am alten Busbahnhof etwa oder ein Naherholungsgebiet entlang der Roth – fehlt Fendt zufolge vor allem die Stadtbaumeisterin Conny Roth. Sie ist derzeit im Mutterschutz. Ihre beiden Vertreterinnen, heißt es aus der Verwaltung, sind mit den laufenden Projekten schon genug beschäftigt.

Selbst in Weißenhorn klafft also eine Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Mit mehr Personal im Rathaus ginge natürlich auch mehr. Aber das würde die hohen Ausgaben noch weiter in die Höhe treiben. Auch für die Fuggerstadt sind heuer drei Millionen Euro Kreisumlage mehr keine Peanuts.

