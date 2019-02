vor 34 Min.

Wenn im Verkehr keiner nachgeben will, dann knallt‘s halt

Ein Mann und eine Frau streiten sich darüber, wer dem anderen den Weg freimachen soll. Am Ende steht ein Blechschaden

Ulm Wer jemals in England auf einer der unzähligen winzigen Landstraße unterwegs war, weiß, dass alles ganz einfach sein kann: Begegnen sich zwei Autos, dauert es nur ein, zwei Sekunden, bis einer den Rückwärtsgang einlegt, zur nächsten Ausweichbucht rollt und den Weg freigibt. In Deutschland ist das nicht so einfach, wie ein kurioser Fall aus Grimmelfingen zeigt. In einer engen Straße rollten am Samstag ein Autofahrer und eine Autofahrerin aus entgegengesetzten Richtungen aufeinander zu. Wegen der am Straßenrand geparkten Wagen kamen sie nicht aneinander vorbei. Beide blieben stehen und gaben sich nach Darstellung der Polizei Handzeichen – welche, ist nicht bekannt. Jedenfalls konnten sie sich nicht darauf verständigen, wer nachgeben und zurückfahren sollte. Da stieg der Mann aus, um die Frau zur Rede zu stellen. Noch während er aufgeregt in Richtung der Kontrahentin lief, rollte sein Pkw ihm hinterher – die Handbremse war nicht angezogen. Die beiden Autos kollidierten frontal. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 2500 Euro. Wie der Streit ausging, konnte die herbeigerufene Streifenbesatzung nicht in Erfahrung bringen. Der Mann muss nun nicht nur für die Schadensregulierung sorgen, sondern auch noch ein Bußgeld bezahlen. (az)

