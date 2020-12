vor 32 Min.

Wichtiger Schritt fürs Einstein-Center in Ulm: Verein darf Namen und Bild nutzen

Albert Einstein war einer der Gründer der Hebrew University in Jerusalem. Jetzt hat der Ulmer Verein Albert Einstein Discovery Center eine Vereinbarung mit ihr getroffen.

Mit der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags zwischen dem Verein Albert Einstein Discovery Center Ulm, der Hebrew University Jerusalem und der internationalen Rechte-Agentur Greenlight darf der Ulmer Verein nun den Namen und das Bild Albert Einsteins auch offiziell nutzen.

„Für uns ist damit ein echter Meilenstein beim Aufbau des Albert Einstein Discovery Centers erreicht, einem modernen Museum an seinem Geburtsort“, erklärte Nancy Hecker-Denschlag, die Vorsitzende des Vereins. „Die Zusammenarbeit mit der Hebrew University ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, denn sie besitzt mit den Einstein-Archiven eine wertvolle Quelle für das Discovery Center. Und über die offizielle Facebook-Seite von Albert Einstein, die von Greenlight gepflegt wird, können wir nun rund 19,2 Millionen Follower in der ganzen Welt erreichen.“

Auf den Weg gebracht wurde der Kooperationsvertrag mit tatkräftiger Unterstützung von Jens Burkert, dem Geschäftsführer der Ulmer Agentur Burkert ideenreich. Er zeichnet nicht nur für den Markenauftritt des Vereins verantwortlich, sondern brachte auch ein eigenes Markenrecht für die Gestaltung der Vereins-T-Shirts in den Vertrag ein.

Albert Einstein war einer der Gründer der Hebrew University in Jerusalem und beschloss, sie zu einer ewigen Heimat seines intellektuellen Erbes zu machen, indem er ihr alle seine Papiere und seine persönliche Korrespondenz vermachte. Sie bilden heute das Albert-Einstein-Archiv an der Hebrew University. Mit der Universität sind nun Gespräche im Gange, die nicht nur zu einer langfristigen Partnerschaft, sondern auch zu einem kulturellen Austausch zwischen dem Discovery Center in Ulm und Israel führen sollen. „Neben der Zusammenarbeit mit der Hebrew University soll die Kooperation dazu beitragen, kulturelle Brücken zwischen Ulm, dem Geburtsort Albert Einsteins, und Jerusalem zu bauen“, so Nancy Hecker-Denschlag. (az)

