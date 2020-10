23.10.2020

Zu zweit auf dem E-Scooter: Polizei schnappt betrunkenen Fahrer in Neu-Ulm

Als die Polizei zwei Personen auf einem E-Scooter in Neu-Ulm kontrollieren will, flüchten die zwei. Einen 19-Jährigen kann die Streife aber stoppen.

Einer Polizeistreife fiel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 0.10 Uhr am Jahnufer in Neu-Ulm ein E-Scooter auf, der mit zwei Personen besetzt war.

Als die Streife auf Höhe des Edwin-Scharff-Hauses die Nutzer des E-Scooters einer Kontrolle unterziehen wollten, flüchteten die Beiden fußwärts in Richtung Donauklinik.

Der 19-jährige Fahrer des E-Scooters konnte durch die Streife in der Silcherstraße gestellt werden. Sein Mitfahrer wurde nicht mehr angetroffen.

E-Scooter in Neu-Ulm: 19-Jähriger roch nach Alkohol

Da der 19-Jährige nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,8 Promille, was eine Blutentnahme bei ihm erforderlich machte.

Bei seinem Fluchtversuch war der 19-Jährige nach Angaben der Polizei gestürzt. Er zog sich eine Verletzung an der rechten Hand zu und musste deswegen im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (az)

