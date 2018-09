Zwei Freunde radeln 20.000 Kilometer durch Europa

Plus Seit 1985 gehen Herbert Birk und Rudi Konrad jedes Jahr im Sommer auf große Tour. Ihre Fahrt zur Donaumündung war die bislang abenteuerlichste Reise.

In den Norden Norwegens, zur französischen Atlantikkünste, an die Stiefelspitze von Italien, bis an die Küste des Schwarzen Meers – in alle Himmelsrichtungen gehen die schwarzen Linien, die Herbert Birk auf einer großen Europakarte eingezeichnet hat. Die Endpunkte sind fein säuberlich mit Pinnnadeln markiert. Der Ort, von dem die Linien ausgehen, ist Weißenhorn. Fast 20000 Kilometer haben Herbert Birk und Rudi Konrad in 33 Jahren zurückgelegt – mit dem Fahrrad, wohlgemerkt.

Seit 1985 gehen der Weißenhorner und sein langjähriger Freund aus dem benachbarten Biberach jeden Sommer gemeinsam auf große Radtour. Birk hat jeden Tag dokumentiert. Um bei den vielen Eindrücken nichts zu vergessen, hat er meistens noch am selben Abend seine Notizen angefertigt. Hinzu kommen natürlich jede Menge Fotos – viele noch auf Papier, aber ein großer Teil ist bereits digitalisiert.

In drei Etappen ans Nordkap

Ein Zeitungsartikel über einen Mann aus der Region, der mit dem Rad nach Budapest gefahren ist, sei vor 33 Jahren der Auslöser gewesen, erzählt Birk. Mit normalen Tourenrädern, damals lediglich mit sechs Gängen, machten sich die beiden auf den Weg von Weißenhorn nach Regensburg. „Bei der Rückfahrt hatten wir die Idee: Nächstes Jahr geht’s nach Wien“, sagt der heute 71-Jährige. Doch stattdessen ging es im darauffolgenden Sommer nach Frankreich: von Orléans nach Saint- Nazaire, an der Loire entlang. „So nach und nach kam mehr dazu.“

1989 zum 800. Hafengeburtstag nach Hamburg, 1990 und 1991 über den Jakobsweg in zwei Abschnitten bis nach Santiago de Compostela in Spanien, 1994 und 1995 in zwei Etappen von der Hansestadt weiter ans Nordkap, 1996 und 1999 nach Reggio Calabria in Süditalien: Die drei längsten Touren seien wohl auch die schönsten gewesen, sagen beide. Die Fahrt an der Donau entlang bis ans Schwarze Meer im Jahr 1988, noch vor der Wende, war für sie zweifellos die abenteuerlichste. Eine Tagesetappe auf dem Weg zum Plattensee in Ungarn war mit 240 Kilometern die längste überhaupt. „Und dann gab es dort keinen Radweg, wir fuhren auf der Straße zwischen Lastwagen“, erzählt Birk. „Aber wir hatten Rückenwind.“

Sie wollten auch nach Moskau

Ausgestattet mit umfangreichem Kartenmaterial und einem Wörterbuch erkundete das Duo den Südosten Europas. Zwar hatten sie wegen der vielen Grenzposten und Sicherheitsbeamten unterwegs das Gefühl, ständig überwacht zu werden. Doch sie fühlten sich sicher. Beim Kontakt mit den Einheimischen lernten sie auch deren Gastfreundschaft kennen – und bittere Armut. „Die haben aus alten Reifen Schuhe gemacht“, sagt Konrad. Am Ziel ihrer Reise, bei der Donaumündung am Schwarzen Meer, erwartete sie ein zwei Kilometer langer Sandstrand. „Wir waren dort allein“, berichtet der 72-Jährige. Bestärkt durch diese Erfahrung wollten Birk und Konrad einige Jahre später bis nach Moskau radeln. Doch die deutsche Botschaft und der langjährige ARD-Auslandskorrespondent Gerd Ruge rieten ihnen dringend davon ab. Die abenteuerlustigen Radler hätten wahrscheinlich kein Visum bekommen.

Stets maximal zwei bis drei Wochen sind sie am Stück unterwegs gewesen. Schließlich waren der Weißenhorner und der Biberacher bis vor wenigen Jahren noch voll berufstätig. Und: „Länger hat man sich um des Familienfriedens willen nicht erlauben können“, sagt Birk. Von Anfang an hielten sich Konrad und Birk beim Packen an eine Checkliste: Mehr als 15 Kilogramm Gepäck sollten es nicht sein, Rei in der Tube durfte keinesfalls fehlen. Früher standen als Scherz auch bunte Kondome auf der Liste, wie Birk grinsend verrät. „Die haben wir aber zuletzt weggelassen.“

Ein Herzinfarkt hat Rudi Konrad nicht ausgebremst

Je länger man sich mit den Rentnern über ihre Reisen unterhält, umso mehr Erlebnisse fallen ihnen wieder ein. Von Begegnungen mit Bekannten aus der Heimat. Von gewaltigen Mückenschwärmen in Schweden, die Pausen unmöglich machten. Von der Pilgerin auf dem Jakobsweg, die freundlich grüßend an den beiden Männern vorbeilief, während sie ihre Radlerhosen wechselten. Von einem 100-Mark-Schein, der ihnen in einem vermeintlich ausverkauften rumänischen Lokal doch noch ein reichhaltiges Mahl bescherte. Von ihrem Besuch 1992 beim damaligen Finanzminister Theo Waigel am Ministerium in Bonn. Vor schweren Unfällen und großen Pannen, sagen Birk und Konrad, seien sie glücklicherweise verschont geblieben.

Dennoch wurden im Laufe der Jahre die Touren kürzer. Fünfmal mussten sie ganz pausieren. Verletzungsbedingt, aber auch weil sich der Architekt Herbert Birk, der einige Jahre bei der Stadt Weißenhorn tätig war, selbstständig machte. 2006 wollten sie nach Gibraltar. Doch dann erlitt Konrad, der früher im Außendienst gearbeitet hatte, einen Herzinfarkt. „Wir haben in dem Jahr trotzdem den Isar-Radweg gemacht“, sagt Konrad, der sich offensichtlich wieder gut erholt hat.

Zuletzt haben sich die beiden auf Touren in Deutschland beschränkt. „Bis auf Iller und Lech haben wir alle Flüsse in der Gegend abgefahren“, sagt Konrad. Heuer waren sie im Ruhrgebiet, in Dortmund besichtigten sie das deutsche Fußballmuseum. Pläne für 2019 haben sie bislang nicht. Dafür erzählen sie noch von einem kleinen Ritual. Wie nach jeder Tour ging Rudi Konrad neulich wieder hinauf zur Wannenkapelle bei Meßhofen, zündete eine Kerze an und spendete etwas Geld. „Hat immer geholfen“, sagt er.