Paketauto rollt fahrerlos durch den Ort und kippt um

Der rollende VW-Bus verursacht in Amstetten einen Unfall, die Feuerwehr muss die Pakete aufsammeln.

Am Samstagmorgen hat sich das Auto eines Paketzustellers in Amstetten im Alb-Donau-Kreis selbstständig gemacht. Eine Paketzustellerin hatte den VW-Bus gegen 11 Uhr in der Bergstraße abgestellt. Als sie ausgestiegen war und die Fahrertür offen stehen lassen hatte, rollte das Auto rückwärts bergab.

Es stieß mit einem geparkten VW Golf zusammen und rollte dann weiter eine Böschung hoch. Dadurch kippte das Auto auf die Fahrerseite. Die Pakete wurden durch die alarmierte Feuerwehr geborgen und einem Firmenverantwortlichen übergeben. Der Schaden am Bus wird auf 5000 Euro geschätzt, am Golf auf 2000 Euro. Die 38-jährige Fahrerin räumte ihren Fehler ein. (AZ)