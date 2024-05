Autofahrer ist schneller als die Brandmeldeanlage

Auf dem Gelände einer Wertstofffirma steigt Rauch auf - und ein Autofahrer fährt kurzerhand selber zur Feuerwehr.

Noch bevor die automatische Meldeanlage einen Brand im Neu-Ulmer Industriegebiet erkennen konnte, hat ein Autofahrer bereits die Feuerwehr informiert. Am Mittwoch gegen halb vier Uhr nachmittags war ein Autofahrer in der Zeppelinstraße in Neu-Ulm unterwegs, als er Rauch aus dem Gelände eines Wertstoffhändlers aufsteigen sah. Der offenbar ortskundige Autofahrer fuhr kurzerhand an das andere Ende der Zeppelinstraße zur Wache der Feuerwehr und rief den Wehrleuten, die gerade im Hof Wartungsarbeiten verrichteten, zu, dass es brenne und fuhr weiter. Als die Feuerwehrleute dann beim Wertstoffhändler in den Hof einbogen, löste auch die automatische Brandmeldeanlage aus und gab den Zugang zum Schlüsseltresor frei, damit die Feuerwehr auch auf das Gelände kam.

Rund 20 Feuerwehrleute konnten den gerade erst begonnenen Brand mit Wasser und Schaum schnell löschen, bevor wesentlicher Sachschaden entstand. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam es zu einer chemischen Reaktion bei Batterien, die zum Recycling bereitstanden. Der Sachschaden ist dementsprechend gering. (heck)