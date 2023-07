Hubschrauber im Einsatz: 19-Jährige wird bei Motorradunfall schwer verletzt

Die 19-Jährige war mit ihrem Motorrad gestürzt und landete in einem Wassergraben. Mit schweren Verletzungen wurde sie nach dem Unfall ins Krankenhaus geflogen.

Bei einem Unfall am Dienstagvormittag bei Bad Buchau im Kreis Biberach hat eine 19-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 19-Jährige gegen 10.45 Uhr auf der Landstraße von Moosburg in Richtung Bad Buchau. Am Ausgang einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Straße ab. Die Bikerin stürzte mit ihrer Yamaha in einen Wassergraben und kam dort zum Liegen. Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Klinik.

Am Leichtkraftrad entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Fahrfehler aus, weshalb die 19-Jährige stürzte. Die Landstraße 270 war während der Unfallaufnahme und Bergung des Zweirades bis gegen 12.15 Uhr voll gesperrt. (AZ)