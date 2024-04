Linienbus kracht gegen Auto: Fahrerin wird beim Unfall leicht verletzt

In Bernstadt kommt es zu einem Unfall. Der Fahrer des Linienbusses hatte wohl die Fahrt der Autofahrerin nicht beachtet.

Ein Linienbus ist am Dienstagmorgen in Bernstadt (Alb-Donau-Kreis) mit einem Auto zusammengekracht. Die Fahrerin des Wagens wurde leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben kurz nach 7.30 Uhr in der Schmiedgasse. Ein 58-Jähriger fuhr mit dem Linienbus von der Platzgasse in Richtung Schmiedgasse. An der Einmündung stoppte er wohl kurz und fuhr dann weiter. Dabei achtete der Busfahrer nicht auf die Vorfahrt einer 27-Jährigen, die mit einem Dacia in der Schmiedgasse unterwegs war und in Richtung Langenau fuhr.

Am Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall zog sich die Dacia-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die 27-Jährige. Der MAN und auch das Auto blieben fahrbereit. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2000 Euro. Auf den Busfahrer kommt nun eine Anzeige zu. (AZ)