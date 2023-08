71-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt: Hubschrauber im Einsatz

Nach einem schweren Unfall in Biberach fliegt der Rettungshubschrauber einen 71-Jährigen ins Krankenhaus. Was bislang über den Hergang bekannt ist.

Bei einem Unfall am Dienstag in Biberach hat ein 71-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 18.43 Uhr mit einem Roller auf der rechten Spur der Memminger Straße in Richtung Königsbergallee. Eine 85-Jährige in einem Kia fuhr direkt hinter ihm.

Auf Höhe der Einmündung zur Königsbergallee wechselte die Frau auf die linke Spur und schloss zum vorausfahrenden Kleinkraftrad auf. Der 71-Jährige wechselte daraufhin ebenfalls die Spur. Hierbei übersah er wohl den bereits neben ihm fahrenden Pkw.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch den Unfall erlitt der Fahrer des Rollers schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Sachschaden auf rund 1000 Euro. (AZ)