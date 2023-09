Lastzug kippt um: B30 in Richtung Ulm stundenlang voll gesperrt

Ein mit Backwaren und Getränkedosen beladener Lastwagen ist samt Anhänger auf der B30 umgekippt. Die Bergung dauerte mehrere Stunden.

Ein umgestürzter Lastzug im Kreis Biberach hat am Montagabend bis spät in die Nacht die B30 in Richtung Ulm blockiert. Es entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. Der 50-jährige Fahrer wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, war der 50-Jährige gegen 19.40 Uhr mit seinem Lastzug auf der Bundesstraße in Richtung Ulm unterwegs. Bei Maselheim kam der Laster aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Nach Auswertung der Spurenlage versuchte er durch Gegenlenken wieder auf die Straße zu kommen. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Die Zugmaschine schleuderte samt Anhänger über die Fahrbahn nach links. Sowohl der Anhänger als auch der ihn ziehende Lkw stürzten um. Die Zugmaschine kam auf der Mittelleitplanke zum Liegen, der Anhänger zwischen rechtem und linken Fahrstreifen. Ein Trümmerfeld ergoss sich auf beiden Richtungsfahrbahnen der B30.

Dem 50-jährigen Lkw-Fahrer gelang es mit Unterstützung von Ersthelfern über die Beifahrerseite aus der Fahrerkabine zu klettern. Er wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden.

Die B30 in Richtung Ulm musste für die Dauer der Bergung ab der Anschlussstelle Biberach-Nord komplett gesperrt werden. In der Gegenrichtung konnte der Verkehr über einen Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Sperrungen übernahm die Feuerwehr, bis die zuständige Straßenmeisterei Biberach genügend Absperrmaterial an die Unfallstelle transportiert hatte.

Der hauptsächlich mit Backwaren und Getränkedosen beladene Lastzug musste vor der Bergung durch einen Schwerlastkran noch entladen werden. Ein sogenannter Havariekommissar begutachtete während der Bergung die Ladung und entschied, was damit passiert.

Die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten bis in die Nacht an. Durch den Aufprall des Lastzuges wurde nach einer ersten Einschätzung der Straßenmeisterei der Fahrbahnbelag so beschädigt, dass er wohl noch in der Nacht notdürftig repariert werden musste. An der Unfallstelle soll bis zur vollständigen Reparatur eine Geschwindigkeitsbeschränkung angeordnet werden, hieß es in der Nacht. Nach einer ersten polizeilichen Schätzung dürfte der Sachschaden an Lkw, Ladung, Straße und Verkehrseinrichtung mehrere Hunderttausend Euro betragen. (AZ)