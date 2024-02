Biberach

vor 33 Min.

Tumulte bei Grünen-Parteitag: So schildert die Ulmer Polizei den Einsatz

Um die 200 Polizisten reichten nicht aus, um den Grünen-Parteitag in Biberach am Aschermittwoch sicher abhalten zu können. So stellt die Ulmer Polizei den Einsatz dar.

Nach der Absage des politischen Aschermittwochs der Grünen in Biberach wurde auch Kritik an der Vorbereitung des Einsatzes seitens der Ulmer Polizei laut. Das Grünen-Urgestein Jürgen Trittin sagte der taz: "Ich glaube, dass sich die Polizei in Baden-Württemberg ernste Fragen stellen lassen muss, warum sie nicht in der Lage war, eine Veranstaltung des eigenen Ministerpräsidenten so abzusichern, dass sie durchgeführt werden kann." Am Donnerstagabend schildert nun das Polizeipräsidium Ulm seine Sicht des Einsatzes. Demnach seien zum politischen Aschermittwoch in Biberach durch Privatpersonen zwei Versammlungen angemeldet worden. Hierzu sei planmäßig eine besondere Aufbauorganisation mit rund 90 Einsatzkräften, davon circa 50 Unterstützungskräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, eingerichtet worden. Etwa 1000 Personen bei unangemeldeter Protestaktion vor der Biberacher Stadthalle Nach einer Schätzung der Polizei lag die Teilnehmerzahl der einen Versammlung, einer Kundgebung ohne Aufzug mit mehreren Rednern, auf dem Biberacher Gigelberg im mittleren dreistelligen Bereich. Diese Versammlung begann um 10 Uhr und endete gegen 13 Uhr. Bei der zweiten angemeldeten Versammlung handelte es sich nach Polizeiangaben um eine Sternfahrt von Röthenbach (Landkreis Lindau) nach Biberach mit etwa 20 Traktoren, die auf dem Gigelberg endete. Beide angemeldeten Versammlungen seien friedlich verlaufen. 20 Bilder Grünen-Aschermittwoch wegen Bauerntumult abgesagt: Die Fotos der Proteste Foto: Silas Stein Bei einer nicht angemeldeten Protestaktion unmittelbar vor der Biberacher Stadthalle waren nach einer Schätzung der Polizei zeitweise etwa 1000 Personen zugegen. Bereits um 2.45 Uhr seien hier Traktorfahrer durch die Polizei festgestellt worden, die trotz eingerichteter Straßensperrungen versuchten hätten, die Zufahrten zum Veranstaltungsort zu behindern und zu blockieren. Temporäre Blockaden hätten durch die Polizei wieder aufgelöst werden können. Ein bislang Unbekannter habe vor der Stadthalle von einem Anhänger am Traktor Mist abgeladen. Ulmer Polizei zum Einsatz in Biberach: "Stimmung war von Beginn an immer wieder aggressiv" "Die Stimmung der Demonstranten vor der Stadthalle war bereits von Beginn an immer wieder aggressiv", schreibt das Ulmer Polizeipräsidium. Aufgrund der dynamischen und gewalttätigen Lageentwicklung sowie Angriffe auf Polizeibeamte seien unverzüglich weitere Einsatzkräfte durch das Polizeipräsidium Ulm beim Polizeipräsidium Einsatz angefordert worden. In der Spitze seien schlussendlich rund 200 Einsatzkräfte eingesetzt worden. Lesen Sie dazu auch

Bei der Abfahrt von zwei Begleitfahrzeugen des Bundesministers für Ernährung und Landwirtschaft von der Stadthalle sei es zu Blockadeversuchen seitens der Protestierenden gekommen. Polizeibeamte seien dabei wiederholt massiv bedrängt worden. Protestierende hätten zudem Steine, Pyrotechnik und andere Gegenstände auf Polizeikräfte geworfen. Hierbei habe die Polizei dann auch Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt. Begleitfahrzeug von Landwirtschaftsministerium mit Zollstock beworfen Ein bislang Unbekannter soll mit einem Zollstock die Scheibe an einem der Begleitfahrzeuge eingeworfen haben. Verletzt wurde hierbei niemand. Minister Cem Özdemir (Grüne) befand sich laut Polizei in keinem der Fahrzeuge. Mit einem Zollstock wurde die Scheibe eines Begleitfahrzeugs eingeworfen. Foto: David Nau, dpa Aufgrund der Protestaktion vor der Stadthalle habe sich der Veranstalter nach Gesprächen mit dessen eingesetztem Sicherheitsdienst und der Polizei dazu entschieden, die Veranstaltung abzusagen, da ihm die ordnungsgemäße Durchführung nicht möglich erschien. Nach Auflösung der nicht angemeldeten Versammlung durch die Versammlungsbehörde habe sich die Lage vor Ort zunehmend entspannt und die Protestierenden hätten die Örtlichkeit verlassen, so die Polizei weiter. Polizei gründet Ermittlungsgruppe nach Tumulten bei Grünen-Parteitag in Biberach Nach begangenen Straftaten habe die Polizei mehrere Personen vorläufig festgenommen. Sie aber wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der gewaltbereiten Aktionen dauern an. Das Polizeipräsidium Ulm hat unter Einbindung des Staatsschutzes eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Feuerwehr Biberach war mehrfach zur Löschung von brennenden Strohballen und Reifen im Einsatz. Diese wurden mutmaßlich von Demonstranten auf und neben Straßen abgelegt und angezündet. Drei Polizisten erlitten durch die Angriffe leichte Verletzungen. Über verletzte Protestierende ist der Polizei nach eigenen Angaben derzeit nichts bekannt. (AZ)

