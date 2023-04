Das Programm der Sommerbühne 2023: Das ist dieses Jahr geboten

Ein breit gefächertes Programm mit viel Musik, Kabarett und Film erwartet das Publikum in Blaubeuren. Der Kartenvorverkauf für die 18. Spielzeit der Sommerbühne läuft bereits.

Die Sommerbühne in Blaubeuren hat wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Allerdings finden die Veranstaltungen heuer nicht direkt an einem der beliebtesten Ausflugsziele der Region statt. Bedingt durch die umfangreichen Baumaßnahmen am Blautopf, die im Sommer beginnen werden, weicht die Sommerbühne in den angrenzenden Klosterkirchensaal aus. "Bei unserer Programmplanung haben wir auf die besondere Akustik im ehemaligen Kirchenraum Rücksicht genommen", teilt Sprecher Peter Imhof mit. In diesem Jahr gibt es mehr Kabarett, viel Musik und auch drei Formate mit Film und Talk.

Eröffnet wird die 18. Spielzeit am 14. Juli mit einem Konzert von Pe Werner. Sie präsentiert ihre Musik als kabarettistischen Liederabend und nimmt das Publikum zusammen mit Peter Grabinger am Flügel auf ihre ganz persönliche Reise "von A nach Pe" mit. Gleich am darauffolgenden Samstag, 15. Juli 2023, ist Choriosity, der A-cappella-Popchor mit rund 100 Stimmen aus Ulm, zu Gast.

Mit Rabih Abou-Khalil kommt am Sonntag, 16. Juli, ein Grenzgänger zwischen traditioneller arabischer Musik und europäischer Klassik bis hin zum offenen Jazz an den Blautopf. Am Samstag, 22. Juli, bringen die Hanke Brothers als "Boyband der Klassik" eine ganz eigene Mixtur nach Blaubeuren. Jazz bietet Trompeter Joo Kraus in Begleitung von Jo Ambros und Sebastian Schuster (Samstag, 29. Juli) und "Alphorntechno" der Partenkirchner Marcel Engler (Sonntag, 6. August). "Loisach Marci" verbindet Alphorn, Elektrosound und 14 selbst gespielte Instrumente. Außerdem geben die Stadtkapelle Blaubeuren (Sonntag, 23. Juli) und die Formation Harmony & Sound (Samstag, 5. August) Konzerte.

Programm der Sommerbühne 2023: Das ist beim Kabarett geboten

Die Kabarett-Sparte bespielen der ehemalige Musiklehrer Han's Klaffl (Freitag, 21. Juli), der bissige Österreicher Severin Groebner (Freitag, 28. Juli) und Andreas Martin Hofmeir, Professor für Tuba sowie Gründungsmitglied der bayerischen Kult-Band LaBrassBanda (Freitag, 4. August).

Drei Filme stehen auf dem Programm. Am Donnerstag, 20. Juli, läuft im Klosterkirchensaal der Dokumentarfilm "Mission: Joy", der die Freundschaft zwei der bedeutendsten spirituellen Leitfiguren unserer Zeit, des Dalai Lama und des inzwischen verstorbenen Erzbischofs Desmond Tutu, beleuchtet. Der Höhlenverein Blaubeuren zeigt am Donnerstag, 27. Juli, erstmals Videos und Bilder seiner Forschungsobjekte im Steebschacht bei Wennenden und Farrenwiesschacht bei Justingen, der sich in kurzer Zeit von einem fußgroßen Loch in der Wiese zu einer 113 Meter tiefen Schachthöhle entwickelt hat. Noch eine Premiere: Das Filmkunstprojekt "STRATA", für das unter anderem die italienische Lufttänzerin Marianna Andrigo als "Wasservogel" über den Blautopf schwebte, ist am Donnerstag, 3. August, zu sehen. Zum "Dichterwettstreit deluxe" kommen am Sonntag, 30. Juli, die besten Slampoetinnen, Sprachakrobaten und Poesieschleiferinnen in den Klosterkirchensaal. (AZ)

Info: Tickets gibt es unter sommerbuehne.reservix.de.