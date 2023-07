Blaubeuren-Gerhausen

Feuerwehreinsatz: Öl in der Pfanne gerät in Brand

Die Feuerwehr war in Blaubeuren-Gerhausen im Einsatz.

In Blaubeuren-Gerhausen muss die Feuerwehr ausrücken. Bei einer Frau ist das Öl in der Pfanne in Brand geraten.

Die Feuerwehr musste am Sonntagnachmittag nach Blaubeuren-Gerhausen ausrücken. Es war zu einem Küchenbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, rückten Kräfte von Feuerwehr und Polizei gegen 16.45 Uhr in die Straße Unter dem Schillerstein aus. Dort hatte eine Frau in einer Pfanne Öl erhitzt. Das wurde offenbar so heiß, dass es sich entzündete. Die Feuerwehr Blaubeuren löschte den Brand. Die Höhe des Schadens an der Küche ist laut Polizei bislang unklar. Beide Bewohner blieben unverletzt und konnten in der Wohnung verbleiben. (AZ)

