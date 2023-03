Polizei fasst mutmaßlichen Einbrecher nach Flucht mit dem Fahrrad

Schon wieder wird ein Geschäft in der Württemberger Straße in Blaubeuren zum Tatort eines Verbrechens. Dieses Mal aber konnte der mutmaßliche Täter gleich gefasst werden.

In Blaubeuren kam es am Dienstag zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Württemberger Straße. Der mutmaßliche Täter konnte gefasst werden. Weil der 20-Jährige den Behörden bereits wegen anderer Vorfälle bekannt war, wurde gegen ihn Haftbefehl erlassen. Der junge Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilen, soll sich der Einbruch am frühen Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr ereignet haben. Die Polizei wurde über einen Alarm verständigt, kam mit mehreren Streifen und umstellte das Gebäude. Schnell sei klar gewesen, dass tatsächlich ein Einbruch stattgefunden hatte: Die Schiebetüren am Haupteingang hätten offen gestanden und ein Mann soll sich laut Zeugen kurz zuvor noch in dem Geschäft aufgehalten haben.

Einbruch in Blaubeuren: Polizei nimmt zu Fuß die Verfolgung auf

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung fiel einer Streife in unmittelbarer Nähe ein junger Mann auf einem Fahrrad auf. Der flüchtete in Richtung der Bahngleisüberführung. Die Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und kontrollierten den Radfahrer. Dabei habe sich herausgestellt, dass es sich um den mutmaßlichen Einbrecher handelte. Die Tat soll er wohl alleine begangen haben.

Bei der Durchsuchung des Mannes soll zahlreiches Diebesgut und Einbruchswerkzeug festgestellt worden sein, teilen die Ermittler mit. Die Elektronikartikel im Wert von rund 2000 Euro dürfte er zuvor in dem Geschäft entwendet und in einer Sporttasche verstaut haben. Da sich der junge Mann nicht ausweisen konnte, wurde er zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Der Mann soll unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben.

Einbruch in Blaubeuren: 20-Jähriger war den Behörden bereits bekannt

Der 20-Jährige, der den Behörden nach eigenen Angaben bereits aus zurückliegenden Fällen bekannt ist, wurde am Dienstag dem zuständigen Richter am Amtsgericht Ulm vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl. Der 20-Jährige befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und der Polizei dauern an.

Geschäfte in der Württemberger Straße in Blaubeuren wurden jüngst immer wieder Tatort eines Verbrechens. Mitte Februar wurden zwei 16-Jährige dabei ertappt, wie sie ein Elektrogerät aus einem Geschäft entwendet hatten. Am vergangenen Freitag kam es zu einem bewaffneten Überfall auf einen Getränkemarkt. Eine Mitarbeiterin wurde mit einer Pistole bedroht. Auch mit einem Hubschrauber wurde nach zwei flüchtigen Tätern gesucht, bislang ohne Erfolg. (AZ)