Im Alb-Donau-Kreis wird erste Halle als Notunterkunft für Flüchtlinge bezogen

Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine und anderen Ländern hat stark zugenommen. Das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises muss nun einen ungewollten Schritt gehen.

"Wir hatten gehofft, dass wir diesen Schritt nicht gehen müssen – aber angesichts der stark steigenden Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine und anderen Ländern bleibt uns keine Wahl", wird Markus Möller, der stellvertretende Landrat des Alb-Donau-Kreises, in einer Mitteilung zitiert. Ab diesem Freitag sollen erste Flüchtlinge in der Mehrzweckhalle in Blaubeuren-Seißen untergebracht werden.

Das Land Baden-Württemberg habe dem Landkreis allein in dieser Woche rund 110 Menschen zugewiesen, die unterzubringen sind. "Die Kapazitäten in unseren Gemeinschaftsunterkünften reichen einfach nicht mehr aus, obwohl wir uns seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine intensiv und beständig darum bemüht haben, neue Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete zu schaffen", so Möller.

Alb-Donau-Kreis hat Anzahl der Plätze zur Flüchtlingsunterbringung erweitert

Seit Jahresbeginn hat das Landratsamt Alb-Donau-Kreis nach eigenen Angaben die Anzahl an Plätze erweitert – von einst 447 Plätzen in sieben Unterkünften auf aktuell 1153 Plätze in 21 Unterkünften. Weitere Objekte seien derzeit in der Prüfung. Zudem werde eine Unterkunft in Container-Bauweise in Blaustein-Herrlingen errichtet, heißt es. Die ersten Wohneinheiten dort sollen aber voraussichtlich erst Ende September bezugsfertig sein. Deshalb werde nun zusammen mit haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften von DRK, ASB und THW die Mehrzweckhalle in Seißen in eine temporäre Notunterkunft umgewandelt. Der Aufenthalt dort sei lediglich als Übergangslösung gedacht, bis die Geflüchteten in den Gemeinschaftsunterkünften, in den Städten und Gemeinden oder bei Privatpersonen untergebracht werden können.

Bereits an diesem Freitag sollen erste Flüchtlinge die Mehrzweckhalle in Blaubeuren-Seißen beziehen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Foto: Landratsamt Alb-Donau-Kreis

"Die Aufnahme von Geflüchteten ist eine Pflichtaufgabe und, gerade im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine, ein Akt der Menschlichkeit", so Möller. Der Landkreis versuche seit Kriegsausbruch, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Die Aufnahmekapazitäten seien um knapp 158 Prozent gesteigert worden. Doch wie in vielen anderen Landkreisen bundesweit müssten nun auch Hallen zur Unterbringungen heranzogen werden.

Nutzungsdauer der Halle in Blaubeuren-Seißen ist nicht absehbar

Der Betrieb der Notunterkunft beginnt bereits an diesem Freitag, 9. September, und soll mithilfe des DRK Kreisverbandes Ulm/Alb-Donau sowie externen Dienstleistern durchgeführt werden, die sich um die Verpflegung und die Sicherheit sowie um die Betreuung und Beratung der Menschen kümmern. Wie lange die Halle belegt sein wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen.

"Die Belegung der Halle hat natürlich Auswirkungen auf die Aktivitäten der Schulen, Vereine und Dorfgemeinschaft, die nach zwei Jahren Corona-Pandemie schwer wiegen", wird Möller zitiert. Die derzeitige bundesweite Notsituation lasse sich aber nur bewältigen, wenn alle staatlichen und kommunalen Ebenen zusammen mit der Zivilgesellschaft an einem Strang ziehen. Dafür brauche es eine gemeinsame, solidarische Anstrengung.

Die Mehrzweckhalle in Blaubeuren-Seißen wird zur Unterbringung von Flüchtlingen hergerichtet. Foto: Landratsamt Alb-Donau-Kreis

"Die Stadt Blaubeuren hat das klar verstanden und lebt diese Solidarität. Ich danke Bürgermeister Jörg Seibold, dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung für die gute Kooperation und die schnelle Bereitstellung der Halle. Mein Dank gilt auch den haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften, die beim Aufbau mit anpacken, sowie natürlich dem DRK-Kreisverband Ulm/Alb-Donau für die Unterstützung. Auch all jenen Bürgerinnen und Bürgern, die sich in der Aufnahme dieser Geflüchteten engagieren, möchte ich für ihren Einsatz vorab danken", so Möller weiter.

Landkreis und Kommunen suchen weiter Wohnraum für Flüchtlinge

Ob kurzfristig weitere Hallen im Alb-Donau-Kreis belegt werden müssen, sei derzeit unklar. Das hänge davon ab, wie schnell der Landkreis sowie vor allem auch die Städte und Gemeinden weitere Unterbringungsmöglichkeiten schaffen können. Bereits jetzt habe das Land Baden-Württemberg mehr geflüchtete Menschen aufgenommen als in den Jahren der Flüchtlingskrise 2015/16 insgesamt. Ein Ende des Zustroms sei gegenwärtig nicht absehbar, heißt es. Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Geflüchteten in den kommenden Wochen zunehmen wird.

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis sucht daher weiterhin nach Wohnraum und Gebäuden zur Unterbringung von Geflüchteten und bittet Vermieterinnen und Vermieter, die Wohnraum zur Verfügung stellen können, um Kontaktaufnahme mit dem Landratsamt per E-Mail unter wohnraum@alb-donau-kreis.de. (AZ)