Alarm im Bad Blau: Gäste müssen Bad verlassen – Polizei gibt Entwarnung

Im Bad Blau in Blaustein kam es Freitagabend zu einem Feuerwehreinsatz. Die Brandmeldeanlage wurde ausgelöst. Jedoch konnte recht schnell Entwarnung gegeben werden.

Kurzzeitige Aufregung im Bad Blau in Baustein am Freitagabend (12.1.24): Weil gegen 18.29 Uhr die Brandmeldeanlage in der Decke ausgelöst wurde, mussten alle Badegäste das Bad verlassen. Sie kamen nach Angaben eines Polizeisprechers in der Luxsporthalle nebenan unter.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort im Einsatz und suchten nach der Ursache. Rauch oder gar ein Feuer sei aber nicht festgestellt worden. Gegen 19.15 Uhr konnte sodann auch Entwarnung gegeben werden und die Badegäste durften zurück ins Bad, so ein Polizeisprecher. Warum die Meldeanlage Alarm ausgelöst hatte, war am Abend zunächst unklar. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Sobald wir neue Informationen haben, aktualisieren wir den Artikel.