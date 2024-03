Auto überschlägt sich: Frau wird bei Unfall bei Blaustein schwer verletzt

Die Frau war laut Polizei wohl alkoholisiert. Ihr Auto kam von der Straße ab und überschlug sich. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Bei einem Unfall am Montagabend bei Blaustein ist eine 61-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Ihr Auto kam von der Straße ab und überschlug sich. Laut Polizei war die Frau am Steuer alkoholisiert.

Die 61-Jährige war demnach gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 7379 von Blaustein-Dietingen in Richtung Blaustein-Arnegg unterwegs. Auf der Steige kam sie mit ihrem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanken. Von dort aus wurde sie auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und der SUV fuhr auf der linken Seite die Böschung hoch. Der Mercedes überschlug sich, rollte wieder zurück auf die Straße und kam dort auf den Rädern zum Stehen.

Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und den Notruf gewählt. Rettungskräfte bargen die schwer verletzte Frau aus ihrem Fahrzeug und brachten sie in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Dabei stellten sie Alkoholgeruch bei der 61-Jährigen fest. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie wohl deshalb von der Straße abkam und in die Schutzplanken krachte.

Im Krankenhaus musste die Fahrerin eine Blutprobe abgeben und sieht nun einer Strafanzeige entgegen. Der Führerschein wurde einbehalten. Der total beschädigte Mercedes, an dem ein Schaden von rund 45.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Den Schaden an den Schutzplanken und an der Flur schätzt die Polizei auf circa 5000 Euro. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Blaustein (26 Personen und fünf Fahrzeuge) waren an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war die Steige bis 18.45 Uhr komplett gesperrt. Dabei kam es laut Polizei zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. (AZ)