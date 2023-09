Blaustein

Skelett bei Hochhaus-Brand entdeckt: Das sagt der Feuerwehr-Kommandant

Plus Eine Leiche liegt wohl schon seit Monaten in einer Wohnung in Blaustein. Kräfte der Feuerwehr haben sie entdeckt. Wie gehen sie damit um? Der Kommandant berichtet.

Von Thomas Heckmann, Michael Kroha

Bei einem Hochhaus-Brand am Donnerstagnachmittag in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) haben Einsatzkräfte der Feuerwehr einen grausigen Fund gemacht. In einer vom Feuer nicht betroffenen Wohnung wurde eine skelettierte Leiche entdeckt. Um wen sich dabei handelt, ist derzeit noch unklar. "Bei Türöffnungen erlebt man einiges", sagt Jörg Mayer, der Kommandant der Feuerwehr Blaustein. Doch sowas findet auch er "ungewöhnlich".

10 Bilder Skelett bei Hochhaus-Brand entdeckt: Die Fotos vom Einsatz in Blaustein Foto: Thomas Heckmann

Alarmiert worden war die Feuerwehr wegen eines Feuers in einer Wohnung im obersten Stockwerk. Eine Zeugin hatte den Brand gegen 14.45 Uhr gemeldet. Nach gut einer halben Stunde war das Feuer gelöscht. "Wir haben das routiniert abgehandelt", so der Kommandant. Der Einsatzort sei ihnen von Übungen bekannt gewesen. Dabei handelt sich um zwei aneinander gebaute Hochhäuser mit sechs und sieben Stockwerken. In dem mit sieben Geschossen hatte es gebrannt. Die Gebäude befinden sich in einer Hanglage. "Für Drehleitern ist das immer eine Herausforderung", so Mayer. Doch das habe alles gut funktioniert. 39 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt und einem Einsatzleiter vor Ort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

