Wieder Einbruch in Kindergarten: Auch eine Schule ist betroffen

Im Landkreis Neu-Ulm gibt es bereits eine auffällige Häufung von Einbrüchen in Kindergärten. Nun schlagen bislang Unbekannte auch in Blaustein zu.

Einbrecher haben am Dienstag oder Mittwoch zwei Mal in Blaustein zugeschlagen: In einen Kindergarten und in eine Schule wurde eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, waren die bislang Unbekannten in der Zeit zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, im Buchenbronnenweg unterwegs. Sie warfen eine Scheibe ein und gelangten so in den Kindergarten. Im Inneren durchsuchten sie das Gebäude nach Brauchbarem. Die Unbekannten hebelten dazu auch eine Tür gewaltsam auf. Ob die Täter etwas mitnahmen, muss noch ermittelt werden.

In einem ähnlichen Zeitraum hebelten Unbekannte an einer Schule im Haldenweg ein Fenster auf. Dadurch gelangten sie in das Innere. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Zimmer. Ob die Täter Beute machten, ist noch unklar.

In beiden Fällen ließen die Einbrecher Spuren an den Tatorten zurück. Spezialisten der Polizei sicherten diese. Die Ermittler suchen nun nach den Tätern. Der Polizeiposten Blaustein (Telefon 07304/80370) prüft auch, ob die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen.

In den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg ist es seit April dieses Jahres bereits zu neun Einbrüchen in Kindergärten gekommen. Eine auffällige Häufung. Die Polizei prüfe nach eigenen Angaben, ob es einen Zusammenhang zwischen jenen Taten gibt. (AZ)