Damit lockt der Osterbrunnen dieses Jahr nach Burlafingen

Nicht nur aus unzähligen ausgeblasenen und bemalten Hühnereiern besteht der sechs Meter hohe Hingucker im Neu-Ulmer Ortsteil.

In Burlafingen herrscht wieder das Osterbrunnenfieber: Am kommenden Samstag wird der Osterbrunnen von den Mitgliedern der „Historischen Trachtengruppe Burlafingen“ auf dem Dorfplatz am Dorfbrunnen aufgestellt und am Sonntag wird rund den Brunnen ab 14.30 Uhr mit Glühwein, Kaffee und Kuchen, gefeiert - der Erlös kommt dem Lesehilfswerk der Redaktion „Kartei der Not“ zugute.

Vor 14 Jahren kreierte die „Historische Trachtengruppe Bürlafingen“ ihren allerersten Osterbrunnen, um den ihrer Meinung nach eher unscheinbaren Dorfbrunnen über etliche Wochen interessant zu gestalten. Und der Erfolg gab ihnen recht, der Versuch wurde zum Renner.





Die stellvertretende Vorsitzende Renate Müller und der Vorsitzende Horst Müller zeigen die mit goldenen Eiern geschmückte Krone des Brunnens. Foto: Inge Pflüger

Alle Jahre wieder lockt das Prunkstück immer mehr Neugierige an, informiert Horst Müller, Vorsitzender des Trachtenvereins im Gespräch mit der Redaktion: "Wir besuchten die Burlafinger am vergangenen Mittwoch, als 15 Vereinsmitglieder emsig die Brunnen-Girlanden bei Wind und Wetter, aber gut gelaunt, im teils Regen geschützten 'Schlaier-Hof' schnippelten und geflochten haben - bis Donnerstag, damit die rund 7.500 ausgeblasenen und bemalten Hühnereier am Freitag gesteckt und das Prachtstück am kommenden Samstag aufgestellt werden kann.

Sechs Meter hoch ist der Osterbrunnen in Burlafingen

Rund sechs Meter bis zur goldenen Krone ist das selbst geschaffene Kunstwerk hoch, das mit geflochtenen acht Doppel-Bögen eingezäunt wird. Insgesamt wurden 80 Meter Girlanden geflochten, die sich in Gesellschaft von zwei 1,50 Meter hohen „grünen“ Eiern samt drei „Ostereier-Schirmen“ befinden. Die großen Eier und einen Schirm hat die stellvertretende Vorsitzende Renate Müller eigens kreiert.

„Jährlich müssen wir im Winter neue Eier bemalen, dieses Jahr waren es 380“, informiert Renate Müller (nicht verwandt mit dem Vorsitzenden). Sie wird scherzhaft die „Osterbrunnen-Chefin“ genannt, weil sie nämlich in Sachen Brunnen das Zepter schwingt. Rund 500 Euro kostet die jährliche Aktion den Verein, damit werden die Unkosten gedeckt denn alles wird „teurer, speziell die Farben“, informiert Renate Müller. Für die Burlafinger steht fest, für die Arbeit gibt’s kein, sie krempeln vereint die Ärmel hoch, um zu schnippeln, flechten, stecken und froh gelaunt zu arbeiten. Das zuvor von Horst Müller und Schorsch Schlaier im Pkw-Anhänger (zehn Fuhren) eingesammelte Grünzeug-Zweige vom Buchsbaum, der Eibe oder den Thuja-Hecken - muss ja verarbeitet werden.

Weil auch das Grünzeug dieses Jahr rar war, ging Renate Müller dazu über, teilweise den Untergrund etlicher Flechtarbeiten mit Stroh auszupolstern, „dann brauche ich weniger grünes Steckmaterial“. Und: Nicht nur sie ärgert sich über die „mutwilligen Zerstörer“, die neben dem schlechten Wetter alljährlich zum Eierschwund führen. Deshalb müssen die Mitglieder – meist die Frauen – in den Wintermonaten in ihrem Trachtenheim für Ersatz sorgen, „heuer bekamen wir nur 380 ausgeblasene Eier“ von den „Lieferanten, die Eier werden auch immer weniger“, stellt die Insiderin Renate Müller fest. Aber alle machen bestens gestimmt weiter.