Burlafingen

06:15 Uhr

Tausende bunte Eier schmücken den Osterbrunnen in Burlafingen

Plus Am Sonntag findet in Burlafingen das Brunnenfest statt. Der Trachtenverein hat sich für die Vorbereitungen mächtig ins Zeug gelegt.

Von Inge Pflüger Artikel anhören Shape

Nach dreijähriger Corona-Malpause haben die Frauen des historischen Trachtenvereins Burlafingen in unzähligen Stunden rund 1000 neue ausgeblasene Eier bemalt, damit der etwa sieben Meter hohe Osterbrunnen am Samstag, 25. März, auf dem Burlafinger Dorfplatz geschmückt und aufgestellt werden kann. Das Brunnenfest findet am Sonntag, 26. März, ab 15.30 Uhr, statt. Neu ist in diesem Jahr ein zwei Meter hoher Eierbaum Neu in diesem Jahr: ein zwei Meter hoher Eierbaum, den etwa 50 Gänse- und drei Straußeneier zieren werden. Kreiert und geflochten hat diesen Eierbaum "Brunnenchefin" Renate Müller, die gelernte Gärtnerin und Floristin. Sie macht sich allerdings Sorgen um den Brunnen, den der Verein zum ersten Mal 2010 aufgestellt hat. Sie befürchtet, dass im Zuge des Klimawandels die Hausgärten nicht mehr genug Material aus Buchs, Thuja und Eibe liefern könnten. Aus Plastik könne der Osterbrunnen-Schmuck nicht gemacht werden. Müller informiert darüber, dass ältere Eier (bisher nur ausgeblasene Hühnereier) teils zu Bruch gegangen seien, gestohlen worden seien oder die einfach nicht mehr schön gewesen seien und wieder ersetzt sowie mit Acrylfarben bemalt und mit Klarlack wetterfest gemacht werden hätten müssen. Die Motive waren egal, ob kirchlich, aus dem Leben gegriffen, Blumen oder Häuser, Ornamente oder Osterhasen, der Fantasie waren dabei keine Grenzen gesetzt. Im Schlaierhof in Burlafingen trafen sich die Vereinsmitglieder Bei strahlendem Sonnenschein und strahlender Laune trafen sich 15 Vereinsmitglieder – Frauen und Männer – zur schweißtreibenden Arbeit im Schlaierhof in Burlafingen. Dabei wurde das vom Vereinsvorsitzenden Horst Müller und Mitglied Schorsch Schlaier eingesammelte Grüngut aus Burlafinger, Pfuhler oder Steinheimer Gärten zunächst klein geschnitten und die Büscheln dann zu zig Metern Girlanden, etwa acht Brunnenketten, Einfassungsbögen, oder zur Brunnen-Krone samt Kreuz verarbeitet – am Donnerstag ging es weiter, und am Samstag wurde dann alles mit vereinter Kraft aufgebaut. Renate Müller zufolge hängen 2023 etwa zwischen 5000 und 6000 bunte Eier am Osterbrunnen, ebenso stehen im "Brunnengarten" noch das traditionelle weiß-blaue Bayern-Ei und der neue Osterbaum. Welche Farben am Brunnen dominieren, ist auch noch offen.

Themen folgen