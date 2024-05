Rotorblatt von Windrad abgebrochen: Die Ursache steht fest

@Rudolf

Die Formel für die Leistung einer Windkraftanlage lautet P=(ρ*r²*π*v³)/2

Mit: P=Leistung in W, ρ=Luftdichte in kg/m³, r=Rotorradius in m und v=Windgeschwindigkeit in m/s

Wie leicht zu erkennen geht der Rotorradius mit dem Quadrat in die Leistung ein.

Ist bei Flugzeugturbinen übrigens ähnlich nur das der Luftwiederstand die Größe limitiert.

Aus diesem Grund ist es sinnvoll die Rotorblätter so groß wie physikalisch möglich zu machen. Der Einsatz von Robotern macht bei der Installation eher wenig Sinn, da es noch keine Roboter gibt die mehr als repetetive Bewegung können. Was Sinn macht ist die Rotoren in mehren Teilen zu produzieren und erst auf der Baustelle zu montieren. Theoretisch wären Luftfahrschiffe auch eine Möglichkeit aber die gibt es halt auch nicht.



