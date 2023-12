48-Jährige mit Alkohol und Drogen im Blut auf der A7 unterwegs

Ein 48-Jährige ist auf der A7 bei Elchingen in einen Sekundenschlaf verfallen und hat dabei die Leitplanke touchiert. Wie sich herausstellt, hat die Frau Alkohol und Drogen im Blut.

Eine 48-jährige Pkw-Fahrerin ist am Montagnachmittag nach einem kleineren Verkehrsunfall auf der A7 bei Elchingen von der Polizei gestoppt worden. Wie Polizei mitteilt, fiel der Pkw der Frau einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer auf, der die 48-Jährige dabei beobachtete, wie sie in Schlangenlinien fuhr und bei Bad Grönenbach eine Leitplanke touchierte. Nach dem Hinweis des Zeugen fahndete die Verkehrspolizei Günzburg nach dem gemeldeten Fahrzeug und konnte es auf Höhe Elchingen identifizieren und anhalten.

Bei der 48-jährigen Fahrerin stellten die Beamten Alkoholgeruch und drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Nach einer Belehrung durch die Polizei gab die Frau an, am Montagmorgen Amphetamin konsumiert zu haben und vor dem Unfall in einen Sekundenschlaf verfallen zu sein. Des Weiteren ergab ein vor Ort durchgeführter Test eine geringe Beeinflussung durch Alkohol. Im Rahmen einer Durchsuchung ihrer mitgeführten Habseligkeiten entdeckten die Beamten Betäubungsmittel in der Handtasche der Frau.

Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein der Frau sicher. Sie gilt nun als Beschuldigte wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und verschiedener Delikte nach dem Betäubungsmittelgesetz. Durch den Unfall entstand an dem Fahrzeug der Frau ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Ob weitere Schäden entstanden sind, muss noch ermittelt werden. (AZ)