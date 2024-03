A8 nach Unfall stundenlang gesperrt: Lkw rammt Sicherungsanhänger

Auf der A8 kracht ein Laster in einen Sicherungsanhänger. Die Autobahn musste in Richtung Stuttgart stundenlang gesperrt werden. Es kam zu langen Staus.

Nach einem Unfall in der Nacht zum Dienstag bei Oberelchingen musste die A8 mehr als sechs Stunden lang gesperrt werden. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Gegen 1.30 Uhr war ein Sattelzug in Richtung Stuttgart unterwegs, dessen 51 Jahre alter Fahrer offenbar eine in der Nacht eingerichtete Baustelle auf dem rechten Fahrstreife übersah. Der Sattelzug rammte mit circa 70 km/h einen Sicherungsanhänger und schob diesen in den ziehenden Lastwagen. Der Lkw-Fahrer und sein 39-jähriger Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Die beiden Insassen des Sicherungsfahrzeuges im Alter von jeweils 33 Jahren wurden leicht verletzt.

Da die Autobahn durch die Fahrzeuge und zahlreiche Trümmerteile blockiert war, musste die A8 gesperrt werden. Ein Bergungsunternehmen musste aufwändig mit einem Kran und Schleppfahrzeugen den Anhänger vom Zugfahrzeug trennen. Da am ziehenden Lkw die Hinterachse beschädigt wurde, konnte der Lastwagen nicht einfach nur abgeschleppt werden, sondern musste aufwändig rollfähig gemacht werden. Der zerfetzte Anhänger konnte nur noch aufgeladen werden, auch der Sattelzug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Die Autobahnmeisterei sperrte die Autobahn ab Oberelchingen. Es bildeten sich nicht nur vor der Ausleitung, sondern auch auf der Umleitungsstrecke zwischen Langenau und Seligweiler an der A8-Einfahrt Ulm-Ost lange Staus. Den Sachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 80.000 Euro. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.

Polizeieinsatz bei Hohenstadt führt zu weiterem Stau auf der A8 Richtung Stuttgart

Einen weiteren längeren Stau auf der A8 in Richtung Stuttgart hatte es am Dienstag nach einem größeren Polizeieinsatz bei Hohenstadt gegeben. Nach Polizeiangaben stellte eine Person ihr Auto gegen 8.30 Uhr auf dem Standstreifen ab. Weil nicht sicher war, dass die Person auf den Fahrstreifen spaziert, sei zum größeren Polizeieinsatz und einer Vollsperrung gekommen, so eine Polizeisprecherin. (mit krom)