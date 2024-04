Bahnübergänge in Thalfingen und Oberelchingen für mehrere Tage gesperrt

Die Bahn führt Sanierungsarbeiten durch, die Bahnübergänge in Thalfingen und Oberelchingen werden gesperrt. Das hat auch Folgen für Pendler zur Firma Bosch-Rexroth.

Wegen Sanierungsarbeiten seitens der Deutschen Bahn sind demnächst die Übergang in Thalfingen und in Oberelchingen gesperrt. Das teilt die Gemeinde am Montag mit.

Der Bahnübergang Donaustraße in Thalfingen wird, auch für Fußgänger und Radfahrer, von Dienstag, 16. April, bis Mittwoch, 17. April voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die Donauuferstraße-Industriestraße und Elchinger Straße sowie in umgekehrter Richtung. Die Linienbusse werden ebenfalls umgeleitet. Die Bushaltestelle Donaustraße bei der evangelischen Kirche kann nicht bedient werden.

Der Bahnübergang in Oberelchingen ist von Mittwoch, 17. April, nach Abschluss der Arbeiten am Übergang in Thalfingen, bis Samstag, 20. April, voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können auf einem separaten Übergang passieren. Eine Umleitung über Thalfingen und Burlafingen ist ausgeschildert. Die Linienbusse werden ebenfalls umgeleitet. Die Haltestelle bei der Firma Bosch-Rexroth kann nicht angefahren werden. (AZ)