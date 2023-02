Falsche Ausfahrt erwischt: Autofahrer kracht an Thalfinger Kreisel in Zaun

Am Kreisverkehr in Thalfingen hat sich ein Unfall mit hohem Schaden ereignet. Einen ersten Verdacht, wie es dazu kommen konnte, haben die Ermittler bereits.

Ein 48-Jähriger hat am Dienstagabend am Kreisverkehr in Thalfingen die falsche Ausfahrt genommen und ist mit seinem Auto in einen dortigen Gartenzaun gerauscht. Verletzt wurde niemand, andere waren nicht betroffen. Es entstand dennoch hoher Schaden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, kam der 48-Jährige mit seinem Auto aus Richtung Burlafingen. Am Kreisverkehr in Thalfingen wollte er die erste Ausfahrt in Richtung Industriestraße nehmen und weiter in Richtung Elchingen fahren. Jedoch verpasste er die Ausfahrt. Über die Gegenfahrspur verließ er dennoch den Kreisverkehr in die Industriestraße. Daraufhin geriet das Fahrzeug aber ins Schleudern und krachte in einen angrenzenden Gartenzaun. Hier kam es zu einem Schaden im niederen vierstelligen Bereich.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten beim Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest soll einen Wert von weit über einem Promille ergeben haben. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Am Auto wurde die Fahrzeugfront stark beschädigt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Schadenssumme beläuft sich hierbei auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Den 48-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)