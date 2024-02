Elchingen

In Elchingen entstehen Teile für die teuersten Autos der Welt

Plus Teile der Supersportwagen von Bugatti werden bei der Gießerei Kollinger hergestellt. Mit außergewöhnlichen Aufträgen kennt man sich hier in Elchingen ohnehin aus.

Autos der Marke Bugatti sind so ziemlich die teuersten, die es zu kaufen gibt. Über zwei Millionen Euro soll so ein Exemplar des Typs Chiron kosten. So exorbitant teuer, dass es keine Preisliste für die Wagen gibt, von denen pro Jahr nur kleine zweistellige Stückzahlen das elsässische Molsheim verlassen. So rar, so kostbar, dass der Ex-Besitzer – Volkswagen – und der neue Inhaber, ein Joint-Venture ("Rimac Group") unter Beteiligung von Porsche, für den Guss von Motorteilen auf den kleinen Spezialisten aus Elchingen zurückgreifen.

Der Bugatti Chiron: Hier irgendwo sind die Öl-, Luft- und Wasserkühler aus Elchinger Fertigung versteckt. Foto: Ralf Lienert

So ziemlich alles ist Handarbeit bei den schnellsten Serienautos der Wellt. Auch die Öl-, Wasser- und Luftkühler für Bugatti, die in Elchingen gegossen werden. "Das Auto wurde bislang 450-mal gebaut", sagt Seniorchefin Sylvia Muff. Für ein Auto in solch kleiner Stückzahl lohne es sich nicht, wie in der Automobilproduktion üblich, auf Produktionsstraßen herzustellen. Nur das Beste ist gut genug für ein Auto, das ein Vielfaches eines Ferrari kosten kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

