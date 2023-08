Elchingen

Millionen-Villa oder Bauruine? Anwohner stört vor allem der Baukran

Die Aufnahme ist zwar ein Jahr alt, vor Ort hat sich an der noch immer unfertigen Villa in Oberelchingen nichts verändert. Auch der Kran steht noch immer an derselben Stelle.

Plus Vor knapp einem Jahr hat unsere Redaktion erstmals über die unfertige Millionen-Villa in Oberelchingen berichtet. Was hat sich seither getan? Ein Besuch vor Ort.

Provisionsfrei wird die Immobilie inzwischen angeboten. Statt für einst 5,1 Millionen ist das Anwesen am Martinstor in Oberelchingen nun für nur noch 3,1 Millionen Euro zu haben. Knapp ein Jahr ist unsere erste Berichterstattung über die unfertige Villa am Fuße der Klosterkirche jetzt her. Doch bis auf eine Reduzierung des Kaufpreises um zwei Millionen Euro hat sich vor Ort offenbar wenig bis nichts getan. Das zeigt ein erneuter Besuch, bei dem sich Anwohner vor allem über einen Kran beschweren, der dort seit bald sechs Jahren steht. Sie fürchten, das marode wirkende und schon etwas eingewachsene Teil könnte umstürzen und Schaden anrichten. Was sagen Bauherr, Bauunternehmen sowie Behörden dazu?

Konstantin Sintschikin, der unserer Redaktion das Objekt als Eigentümer einst bei einer Begehung von oben bis unten zeigte, scheint nach wie vor im Besitz des Anwesens zu sein und dort auch im Untergeschoss zu wohnen. Wie sich der Elchinger Hausarzt mit Niederlassungen in allen Elchinger Ortsteilen sowie in Senden aber die Zukunft für sich und das Vorhaben vorstellt, war dieses Mal nicht in Erfahrung zu bringen. Telefonisch war er nicht zu erreichen. Auch eine Anfrage per E-Mail blieb am Mittwoch zunächst ohne Reaktion.

