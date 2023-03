Pfarrer muss wegen Missbrauch in Haft: So begründet das Gericht das Urteil

Plus Im Prozess gegen den Priester verhängt das Amtsgericht Pfaffenhofen an der Ilm eine Freiheitsstrafe. Es stützt sich dabei vor allem auf eine belastende Zeugenaussage.

Etwa 30 Zuhörer, dazu mehrere Pressevertreter: Das Interesse war groß, als Richterin Katharina Laudien am Amtsgericht Pfaffenhofen an der Ilm am Freitag das Urteil verkündete. Wegen sexuellen Missbrauchs eines Ministranten vor 15 Jahren hat sie einen katholischen Priester zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt - ohne Bewährung. Die Anwälte des 56-Jährigen, der zuletzt in Elchingen tätig war, haben noch im Gerichtssaal Berufung eingelegt.

Richterin Katharina Laudien stützte das Urteil vor allem auf die Aussage des heute 30-jährigen Opfers. Der Mann hatte zum Prozessauftakt vor sechs Wochen angegeben, in der damaligen Gemeinde des Pfarrers im Landkreis Pfaffenhofen auf Anregung des Angeklagten Ministrant geworden zu sein. Der Priester sei wie ein "zweiter Vater" für ihn gewesen. Dann jedoch habe er ihn im Pfarrhaus mehrfach aufgefordert, sich bis auf die Unterhose auszuziehen, damit er seine Muskeln vermessen könne.

Ehemaliger Elchinger Pfarrer weckte in seinem Ministranten Schuldgefühle

Der Pfarrer habe ihm verboten, darüber zu sprechen. Daran habe er sich auch gehalten. Schließlich sei der Priester "Respektsperson" gewesen. Außerdem habe er "Schuldgefühle" gehabt, weil ihm der Angeklagte Geschenke gemacht und Wallfahrten bezahlt habe. Als ihn aber der Geistliche eines Tages auf einer Liege gefesselt und im Bereich der Unterhose angefasst habe, sei für ihn Schluss gewesen: Er habe aufgehört zu ministrieren und den Kontakt abgebrochen, so der 30-Jährige.

An der Glaubhaftigkeit dieser Schilderungen habe sie "keine Zweifel", begründete Laudien das Urteil. Zumal weitere Ergebnisse der Beweisaufnahme "genau dasselbe Bild zeichnen". So hat ein heute 45-Jähriger an einem der vier Verhandlungstage berichtet, der Pfarrer habe vor über 30 Jahren auch seinen Körper bei "Gesundheitstests" mit einem Maßband vermessen. Dafür habe er sich ebenfalls bis auf die Unterhose ausziehen müssen. Er sei damals Ministrant, der Angeklagte Oberministrant in einer Gemeinde im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gewesen. Bestraft werden kann der Priester dafür allerdings schon aus Verjährungsgründen nicht.

Pornografische Videos belasten den Priester

Ebenfalls belastet haben den Priester Videos mit pornografischem Inhalt, die in seinem Haus gefunden wurden. Auszüge aus den Streifen waren im Gerichtssaal abgespielt worden - auf einem Laptop, sodass nur die Beteiligten sie sehen konnten. In den Videos gehe es um "Doktorspiele junger Männer", fasste die Richterin zusammen und sprach von einem "sexuellen Fetisch".

Lange Zeit offen war in dem Prozess die Frage, ob der Ministrant bei den geschilderten Übergriffen schon 16 Jahre alt war. In dem Fall wäre der Geistliche nach der hier anzuwendenden früheren Rechtslage nämlich straffrei geblieben. Die Verteidiger Florian Zenger und Christoph Kahle haben in ihren Plädoyers argumentiert, der damalige Ministrant habe die Vorfälle zeitlich nur "unsicher" und "völlig durcheinander" einordnen können. Ihr Mandant sei deshalb nach dem Grundsatz "im Zweifel für den Angeklagten" freizusprechen.

Das sah die Richterin anders. Das Opfer habe die Vorfälle sehr wohl zeitlich eingrenzen können. Vor allem aber ergebe sich aus den von der Kirchengemeinde vorgelegten Ministrantenlisten, dass der 30-Jährige seine Ministrantentätigkeit kurz nach seinem 15. Geburtstag beendet habe. Nachdem sich die Übergriffe vorher ereignet hätten, sei das Verhalten des Angeklagten strafbar. Vor zwei Jahren übrigens hat der Gesetzgeber die Altersgrenze für die hier infrage kommende Variante des Missbrauchs von Schutzbefohlenen auf 18 Jahre angehoben.

Gericht: Der Pfarrer gilt als "moralische Instanz"

Staatsanwältin Alexandra Engel hatte in ihrem Plädoyer eine Bewährungsstrafe von einem Jahr für ausreichend gehalten mit der Begründung, die sexuellen Handlungen lägen "am unteren Rand". Zwar treffe es zu, dass es sich nicht um schweren sexuellen Missbrauch handele, erklärte Richterin Laudien. Strafverschärfend sei jedoch zu berücksichtigen, dass der Pfarrer als "moralische Instanz" bei dem Jungen Schuldgefühle erzeugt, ihn "gezielt an sich gebunden" und "seine herausgehobene Stellung als Vertrauensperson ausgenutzt hat". Ferner könne sie keine positive Sozialprognose erkennen, so Laudien weiter. Vielmehr habe sie angesichts über Jahre hinweg eingeschliffener Verhaltensmuster "erhebliche Zweifel" daran, dass keine weiteren Taten zu erwarten seien.

Der Pfarrer hätte den Prozess verhindern können, wenn er einen Strafbefehl akzeptiert hätte. Dann wäre er mit einer Bewährungsstrafe von vier Monaten davongekommen. Vor allem aber wären die Übergriffe wohl nie öffentlich geworden.

Eine Zuhörerin aus Elchingen, die sich nach dem ersten Verhandlungstag noch hinter den Pfarrer gestellt hatte, wollte sich nach der Urteilsverkündung gegenüber unserer Redaktion nicht mehr äußern. Dafür haben sich die Verteidiger geäußert und die Berufungseinlegung damit begründet, dass die Verhängung einer Vollzugsstrafe für einen nicht vorbestraften Angeklagten der sonstigen richterlichen Praxis widerspreche.